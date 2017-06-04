梅雨發威 曾文水庫今年首度開閘門洩洪

曾文水庫今年首度開啟閘門，進行洩洪。（記者吳俊鋒翻攝）

2017-06-04 10:27

〔記者吳俊鋒／台南報導〕近年來最強的梅雨也在台南山區發威，讓全國最大的曾文水庫，蓄水率從原本的「18趴」，一路飆升，目前已接近8成，由於降雨持續中，為預留安全的滯洪空間，今晨5點起，今年首度開啟閘門，進行調節性洩洪，籲請河川下游民眾注意。

水利署南區水資源局副局長簡振源表示，這波梅雨也為曾文水庫帶來逾2.8億立方米的入流量，相當可觀，此次的調節性放水，兼具防洪、排砂與發電等功能，重點是強化安全的緊急應變，降低河道尖峰流量的負荷，避免釀災。

簡振源說，昨晚10點起，曾文水庫啟動今年首度的調節性放水，先以每秒50立方米的放流，進行水力發電，由於上游集水區持續進帳，水位竄升，今天清晨5點加開1道溢洪道閘門，實施每秒300立方米的洩洪。

到了上午7點，南水局評估後，再開啟第2道閘門進行洩洪，合計放流每秒650立方米，加上每秒50立方米的水力發電，目前是每秒700立方米的調節性放水，簡振源呼籲民眾遠離河岸，以策安全。

目前曾文水庫水位標高221.51公尺，蓄水率79.56％，有效蓄水量為3億6804萬立方米，簡振源強調，正密切觀察集水區降雨量，全力防汛應變，謹慎以對。

曾文水庫開啟2道閘門，進行洩洪。（記者吳俊鋒翻攝）