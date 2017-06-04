大雨不斷 山川琉璃吊橋封橋停止參訪

106線往舊武潭方向2k~3k道路邊坡持續落石，現場拉起封鎖線。（內埔分局提供）

2017-06-04 10:16

〔記者邱芷柔／屏東報導〕鋒面與西南氣流持續影響，屏東縣山區大雨不斷，截至今天上午10點，過去24小時屏東山區累積雨量已達到445毫米，屏東縣政府今天宣布，為安全考量，觀光熱點山川琉璃大橋自今天上午9點30分起停止參訪，請民眾不要再前往，已事前預購今日票券者，縣府將主動全額退費。

屏東山區持續大雨，縣府指出，106線往舊武潭方向2k~3k道路邊坡持續落石，雖完成路面落石清除，但邊坡仍不穩定，目前在2k及7k+500處進行封路。

另屏35缐因連日豪雨，邊坡土石鬆動，為安全考量，今天上午8點3O分實施預防性封閉，也請民眾注意提前改道。

氣象局雨量監測顯示，今天凌晨截至上午10點，全台降雨量前10名中，屏東地區就佔了前6名，依序有舊泰武、西大武山、泰武村、新瑪家、瑪家、萬巒赤山等觀測站，其中舊泰武、西大武山今天至上午10點，降雨量已超過230毫米。

屏東縣政府表示，屏東山區過去24小時累積雨量已達大豪雨等級，今、明二日雖降雨趨緩，民眾仍不可輕忽，不僅山區，平地、沿海區域皆可能有大雨等級降雨，請鄉親們避免外出，如須外出請特別注意行車安全，縣府團隊也將持續注意降雨及監控抽水站、抽水機運作情形。