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超強梅雨掃過 石門水庫滿庫洩洪10小時

壯觀！石門水庫超強梅雨掃過快滿庫、洩洪10小時調節水位。（記者李容萍攝）

2017-06-04  09:32

〔記者李容萍／桃園報導〕超強梅雨襲台，石門水庫水位從2日凌晨0點的239.2公尺，迅速攀升到昨晚11點的244.9公尺，距水庫滿水位245公尺僅0.1公尺，為調節水庫水位、維護大壩安全，水利署北區水資源局以每秒1400立方公尺實施洩洪，直至今天上午7點水位降為243.46公尺，改以每秒800立方公尺實施調節性放水。

今年上半年全台遭遇自1947年以來第二低冬雨考，石門水庫截至4月19日晚上7點，大壩水位229.68公尺，蓄水量9500萬噸，蓄水率47.19％、不到半座水庫，象徵石門水庫水情指標的旱象奇景，包括阿姆坪土地公廟、夢幻草原、酋長石與奎輝峭壁，都已裸露到水面上，水利署還多次在集水區實施空中、地面人工增雨。

在前幾波梅雨挹注下，解除石門水庫第一階段限水措施，5月底水情離水情稍緊的綠燈轉為水情正常的藍燈；這兩天超強梅雨狂下，北水局昨天下午5點宣布為調節水庫水位宣布從昨晚8點以每秒300立方公尺實施調節性放水，但是集水區雨量來的又大又急，昨晚8點水庫水位飆上244.34公尺，距水庫滿水位245公尺僅0.64公尺。

北水局為調節水庫水位、維護大壩安全，再次修改昨晚9點15分以每秒1300立方公尺啟動今年第一次的洩洪，今天凌晨0點再上修以每秒1400立方公尺實施洩洪；直至今天上午7點蓄水量1億8828億噸、蓄水率降93.5％，改以調節放水原水濁度不受影響，可以穩定供應自來水公司二區處和板新水廠等用戶。

北水局統計2天的超強梅雨共帶來雨量255.5毫米，最大入流量每秒1428立方公尺、最大出流每秒1421立方公不，總入流量約9200萬噸，總出水量6300萬噸，水位上升4.2公尺。庫容淨增加3278萬噸，只是水庫剛脫離乾旱又緊急洩洪，讓人驚呼這次的雨神「94狂」。

相關影音（翻攝畫面）

壯觀！石門水庫超強梅雨掃過快滿庫、洩洪10小時調節水位。（記者李容萍攝）

壯觀！石門水庫超強梅雨掃過快滿庫、洩洪10小時調節水位。（記者李容萍攝）

壯觀！石門水庫超強梅雨掃過快滿庫、洩洪10小時調節水位。（記者李容萍攝）

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