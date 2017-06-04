暴雨炸全台 今日交通資訊一覽表（不斷更新）

暴雨造成道路積水，車輛行駛險象環生。（資料照，記者林國賢攝）

2017-06-04 10:19

〔即時新聞／綜合報導〕全台因滯留鋒面、西南氣流影響，各地陸續遭到超大豪雨侵襲，氣象局今上午9時20分，也針對19縣市分別發布大雨、豪雨及大豪雨特報，提醒民眾留意大雨、雷擊、強陣風及溪水暴漲。以下整理全台受影響交通資訊，並將持續更新。

【飛航】

◎截至上午10時為止，國內線取消9班、延誤3班；國際線（含兩岸）目前無取消或延誤情形。

【台鐵】

◎因受豪雨影響，台鐵局目前行車狀況如下：

1.行車概況：

（一）集集支線：二水=集集間路線狀況不佳；集集=水里間土石流搶修中，預估下午1時搶修完成。目前此支線列車停駛。

（二）阿里山森林鐵路：祝山線、沼平線、神木線中午前全部停駛，午後視降雨、路線狀況及遊樂區是否開園再決定是否行駛。

【高鐵】

◎全線正常運行。

【公路】

◎台14線埔霧公路楓樹林路段（68k~70k），實施預警性封閉，並於今（4）日中午12時視天候及道路狀況再行開放。

◎台14線埔霧公路廬山路段（87k~99k），實施預警性封閉，並於今（4）日中午12時視天候及道路狀況再行開放。

◎台16線中山橋（15k+361），實施預警性封閉，並於今（4）日下午5時視水位及道路狀況再行開放。

◎台20線南橫公路勤和至復興路段（93k~99k），實施預警性封閉，並於今（4）日中午12時視天候及道路狀況再行開放。

◎ 台20線南橫公路利稻至霧鹿路段（175k~185k） ，實施預警性封閉，原訂今（4）日中午12時視天候及道路狀況再行開放， 經搶修後，已於10時30分開放通行。

◎台18線阿里山公路石棹至阿里山路段（66k~88k），實施預警性封閉，並於今（4）日中午視天候及道路狀況開放。

◎台29線那瑪夏至五里埔路段（11k~23k） ，實施預警性封閉，並於今（4）日中午12時視天候及道路狀況再行開放。

◎台3線林內鄉坪頂路段（238k~239k），道路邊坡土石流坍方，交通阻斷，預計今（4）日下午3時搶通。

◎台7線大曼路段（50k），道路邊坡坍方，交通阻斷，預計今（4）日上午9時搶通。

◎台8線中橫公路德基（62K~63k）、碧綠溪路段（98k），發生土石流坍方，交通阻斷，預計今（4）日中午12時搶通。

◎台14線埔霧公路廬山路段（88k），發生土石流坍方，交通阻斷，預計今（4）日中午12時搶通。

◎台18線自忠路段（96k），道路上邊坡坍方阻斷，預計今（4）日下午2時搶通。

◎台20線南橫公路勤和路段（92k），路基流失，交通阻斷，預計6月5日下午5時搶通。

◎台20線南橫公路向陽路段（153k~175k），路基下陷坍塌道路無法通行，預計6月7日下午3時搶通。

◎ 台20線寶來一橋（78K+584）、台29線民生橋（3k+647）、台29線楠梓仙溪橋（33k+071） ，實施預警性封閉，原預計中午12點開放通車。 今上午6時，已提前開放通行。

◎台21線新中橫公路望高路段（115k）道路邊坡坍方，交通阻斷，預計今（4）日下午5時搶通。

◎台7線大曼路段（50k），已於上午9時搶通

◎屏106線往舊武潭方向2k~3k道路邊坡持續落石不穩，目前在2k及7k+500處進行封路。

◎屏35線因連日豪雨，邊坡土石鬆動，為安全考量，今天上午8點3O分實施預防性封閉。

◎南投縣埔里鎮愛村橋，因連日豪雨轟炸沖斷，現場已緊急拉封鎖線；蜈蚣里青山橋也坍陷。

◎投89線、投83線、投85線、慈峰產業道路、省道台8線中橫公路，部分路段因坍方交通中斷。

◎ 台2線34.9~39k（金山）路段已於11時30開放雙向通車。

【客運】

截至上午10時08分統計，今日全台客運有93條路線全線停駛，2條路線部分站點不停靠。

◎全線停駛路線:（共93條路線）

1.國光客運【1832】台北─埔里（經台14線）今上午6時至晚間9時停駛、【1835】台北─阿里山今上午6時至晚間9時停駛。

2.豐榮客運【6288】水里─雙龍、【6289】水里─埔里全日停駛。

3.台中客運北港線【9015】北港線和【9016】台西四湖線停駛。

4.彰化客運【6930】鄉親寮－大坑停駛。

5.南投客運【6650】埔里─大坪頂、【6651】埔里─眉原、【6652】埔里─惠蓀、【6653】草屯─泰雅渡假村、【6655】草屯─大坪、【6658】埔里─翠峰、【6659】埔里─松崗、【6660】埔里─廬山、【6661】埔里─廬山溫泉、【6663】埔里─萬大─萬豐、【6664】埔里─清境農場、【6665】埔里─九族文化村、【6666】九族文化村─車坪崙、【6667】埔里─水里、【6669】日月潭─玄光寺、【6671】日月潭─車埕、【6801】日月潭─溪頭、【6883】台中─溪頭、【2路】清境農場國民賓館─青青草原、【3路】草屯─溪頭 清境農場─合歡山停駛。

6.南投客運、員林客運、彰化客運【6883】台中-溪頭台灣好行線因溪頭休園停駛。

7.杉林溪遊樂事業【6277】溪頭－杉林溪、【6871】臺中－杉林溪線全日停駛。

8.員林客運、彰化客運聯營【6870】臺中－溪頭停駛。

9.員林客運【6721】竹山─山坪頂、【6722】竹山─草嶺、【6723】竹山─內寮、【6724】竹山─大鞍、【6727】水里─新鄉、【6728】水里─羅娜、【6729】水里─魚池、【6730】水里─信義、【6731】水里─和社、【6732】水里─東埔、【6733】水里─草坪頭、【6734】東埔─水里─集集、【6739】日月潭─阿里山、【6740】日月潭─東埔、【6801】日月潭─水里─集集─竹山─溪頭停駛。

10.日統客運【7011】斗六－六輕、【7012】西螺－麥寮線停駛。

11.臺西客運：3條國道客運及40條一般公路客運全部停駛。

12.嘉義客運：【7701】嘉義－麥寮、【7704】斗六火車站－華山咖啡大街停駛。

◎部分站位不停靠（2條路線）

13.嘉義縣公車處【7314】嘉義-達邦行駛至石棹。

14.屏東客運【8233】屏東─霧台，全班次行駛至三地鄉公所止。

【活動異動資訊】

◎屏東縣琉璃吊橋今上午9時30分起停止參訪，民眾請勿前往；已事前預購今日票券者，縣府將主動全額退費。

◎〈中職〉富邦悍將對統一獅雙重賽第1場，原訂今下午1時05分，於花蓮棒球場開打，因場地狀況不佳取消，補賽時間、地點稍晚公告；至於5時05分雙重賽第2場，因天氣好轉，可能有機會開打。

◎〈中職〉中信兄弟對Lamigo桃猿雙重賽第1場，原訂今下午1時05分，於桃園球場開打，因近日天候不佳，順延至6月28日晚間6時35分，原場地補賽。

◎〈中職〉中信兄弟二軍對Lamigo桃猿二軍賽事，原訂今中午12時30分，於屏東球場開打，因天候不佳、雨勢不斷，順延至9月21日中午12時30分，原場地補賽。（更新時間：11:59）