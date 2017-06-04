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暴雨水淹南彰化 北斗還出現龍捲風助虐

2017-06-04  08:44

〔記者陳冠備／彰化報導〕今年首波梅雨鋒面來勢洶洶，超級大豪雨造成南彰化地區多處氾濫成災，不僅如此，昨日晚間6點多，北斗鎮甚至刮起龍捲風，把兩旁路樹、號誌燈攔腰吹斷，造成交通大亂，幸好無人受傷。居民元小姐表示，聽到轟轟轟的聲音，感覺房子都在震動，然後一陣狂風掃過，門口路樹瞬間拋飛，比颱風還可怕。

元小姐說，當時雨勢稍歇剛騎車回家，就聽到後方一陣轟轟轟的聲音，好像飛機起飛要衝過來，覺得不對勁趕快跑進屋內，接著聲音越來越大，整棟屋子在震動，屋頂鐵皮都快要吹走了，然後聽到門口的路樹被吹斷了，滾了2、30公尺才停下來，走出門一看，發現中山路上的號誌燈倒在一旁，路樹也斷了3、4棵。

事後她把監視器影片放上臉書，一開始還有車輛經過，過沒幾秒，狂風吹得監視器不斷晃動，然後一棵樹拋飛到路中央，幸好當時已經沒車，由於畫面相當震撼引起不少人議論，「好恐怖」、「比颱風還可怕」、「樹這麼大都被吹下來！！」也有人表示，龍捲風一路往北吹，連北斗黃昏市場都遭殃。

溪州鄉民眾賴玉婷說，昨天傍晚拍到龍捲風影片，漏斗狀雲團已經形成，嚇得她大叫「是龍捲風嗎？天啊！超嚇人的！」，還好又被吹散，當時還跟丈夫一起並看著那團烏雲，從溪州一路吹向北斗，她說「當時風大雨大，比颱風還可怕！」。

北斗消防隊表示，接獲通報中山路與舜耕路口，有瞬間強風過境，造成3棵路樹、一支紅綠燈號誌倒塌，經整理後，晚間10點已恢復通車。

相關影音（民眾提供）

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  • 豪大雨不斷，民眾拍到天空烏雲出現龍捲風漏斗形狀。（記者陳冠備翻攝）

    豪大雨不斷，民眾拍到天空烏雲出現龍捲風漏斗形狀。（記者陳冠備翻攝）

  • 龍捲風威力強大，把路樹直接吹斷，拋飛到路面。記者陳冠備翻攝）

    龍捲風威力強大，把路樹直接吹斷，拋飛到路面。記者陳冠備翻攝）

  • 龍捲風威力強大，把紅綠燈桿吹斷，造成交通大打結。（記者陳冠備翻攝）

    龍捲風威力強大，把紅綠燈桿吹斷，造成交通大打結。（記者陳冠備翻攝）

  • 龍捲風過境，造成不少路樹攔腰折斷，居民連忙整理善後。（記者陳冠備翻攝）

    龍捲風過境，造成不少路樹攔腰折斷，居民連忙整理善後。（記者陳冠備翻攝）

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