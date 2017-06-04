墾丁白砂、黃金海岸遭亂倒垃圾 民眾盼緝凶抵制業者

車城黃金海岸遭亂倒廢棄物。（記者蔡宗憲攝）

2017-06-04 07:55

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕通往墾丁地區的車城景觀道路，近年吸引不少單車族及遊客到訪，最近卻有民眾投訴，號稱「黃金海岸」的路段，有一大堆廢棄物堆積，路旁還有垃圾飛舞；知名的墾丁白砂海域附近山區，同樣有民眾亂倒建築廢棄物，嚴重影響當地觀光形象。

白砂附近的水泉里17號公墓山區垃圾，從遠方看相當明顯，居民發現都是廢棄建材、裝潢及水泥磚瓦，懷疑是旅宿業者利用淡季裝修後亂倒，希望官方查出禍首，上網公告讓全民抵制這種缺德旅宿。

「垃圾實在是恆春半島的大汙點！」投訴遊客阿山說，墾丁大街遍地垃圾令人不敢恭維，特別騎著單車道自然的西半島旅遊，沒想到在美麗景觀道路上被飛揚垃圾掃興，實在有點失望，希望各鄉鎮能珍惜自己的觀光資源。

車城鄉代會副主席尤利智及鄉代白登科、董松山同樣接獲民眾反映，到場勘查後，發現去年莫蘭蒂風災後臨時堆置廢棄物的場地，出現不少家庭垃圾及廢棄家具，附近道路旁也充斥飛散的垃圾，輪流在鄉代會中質詢要求改善。

車城鄉長張春桂表示，去年莫蘭蒂風災造成鄉內不少風災廢棄物及漂流木，因為當時崁頂焚化爐故障待修，廢棄物堆置至這個月準備處理，沒想到不肖民眾趁機丟棄家庭垃圾，目前與崁頂焚化爐協調後，9日前將完成清運，呼籲民眾共同維護鄉內環境，將嚴格取締亂丟垃圾行為，依《廢清法》開罰。