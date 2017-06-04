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全台持續大雨！ 6縣市發佈超大豪雨特報

中央氣象局指出，受西南氣流及滯留鋒面影響，今天全台各地仍會出現局部大雨。（記者鹿俊為攝）

2017-06-04  06:31

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，受西南氣流及滯留鋒面影響，今天（4日）高雄山區、屏東山區、嘉義山區、台中山區、南投山區及雲林地區有局部大豪雨或超大豪雨發生，彰化及南投、嘉義平地有局部豪雨或大豪雨發生，苗栗以北地區、台南及台中平地有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區亦有局部大雨發生的機率。

氣象局表示，今天滯留鋒面仍在台灣上空，但鋒面上的對流雲系將略為北移，加上西南氣流影響，天氣仍不穩定，各地有陣雨或雷雨，尤其在中部以北地區及南部山區降雨仍較劇烈，並有豪雨以上等級降雨發生的機率。溫度方面，各地降雨明顯，今天北部及宜花高溫約在25至28度，中南部及台東約29到32度之間。

週一（5日）鋒面逐漸減弱遠離，但水氣仍多，各地有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，不過雨勢會逐漸趨緩。週二（6日）各地仍有短暫陣雨機率，白天高溫都在30度以上。週三至下週二（7日至13日）太平洋高壓有逐漸西伸增強的趨勢，鋒面通過的位置偏北，各地大多為多雲、悶熱的天氣，午後在北部、東北部地區及各地山區有局部雷陣雨，另外在週二及週三東南部地區有焚風發生的機率。

空氣品質部分，今天全台各地及離島地區空氣品質為良好等級，指標污染物為臭氧及細懸浮微粒。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
25 ~ 28 26 ~ 34 26 ~ 34 26 ~ 33

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

氣象局針對台中、南投、雲林、嘉義、高雄、屏東6縣市發佈超大豪雨特報。（取自氣象局網站）

今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今天各地紫外線多為中量級。（取自氣象局網站）

今天全台各地及離島地區空氣品質為良好等級。（圖片取自環保署空氣品質監測網）

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