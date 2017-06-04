06/04 各報重點新聞一覽

台灣陷入缺才4大危機，包括人才逆差擴大、高出低進惡化、工作人口下滑及人才赤字全球最嚴重。（彭博）

2017-06-04 06:20

自由時報

少子化、人才外流 台灣陷缺才4大危機

少子化與人口老化早成為我國國安問題，且近十年來人才不斷外移，台灣正陷入缺才四大危機，包括人才逆差擴大、高出低進惡化、工作人口下滑及人才赤字全球最嚴重，不僅阻礙產業轉型升級，更無法解決低薪困境。

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豪雨淹田 農民淌血

梅雨鋒面昨滯留在台灣中部上空，加上西南氣流加持，暴雨重創雲林縣西螺、二崙蔬菜產地，南投絲瓜幾乎都成「屍」瓜，瓜農心血橫遭吞噬，氣象局警告太平洋高壓增強又把梅雨鋒面往北推，才剛遭蹂躪的北海岸地區要慎防超大豪雨再度侵襲。

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美國防部長保證 續軍售台灣

美國國防部長馬提斯三日在亞洲最大年度安全會議「香格里拉對話」演說指出，「美國國防部仍堅定致力與台灣及其民主政府合作，提供其必要的防衛軍備，此為符合台灣關係法所闡述的義務」。此言不僅駁斥了美國媒體近期揣測，川普政府為聯合中國對付北韓，將擱置對台軍售的報導，也是該區域安全論壇自二○○二年舉辦以來，台灣首度被美國代表提及。

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蘋果日報

恐怖山洪 吞5宅

梅雨鋒面前天狂轟北台灣後，昨凌晨轉襲中南部，造成雲林縣多處淹水，一片汪洋，斗南恩惠老人長期照顧中心水淹50公分高，緊急撤離57名老人，南投縣信義鄉和社溪山洪暴發，有5戶地基被淘空，翻落溪水，幸無傷亡，高雄山區撤離3千多人。總計2天暴雨共造成4死、2失蹤、35傷、15人受困。氣象局提醒，鋒面昨晚北移，預測今鋒面仍在北部上空，中部以北恐有大豪雨，民眾應做好防災準備。

悚 狠弟弒兄 斬掌焚屍

真是心狠手辣！台中市因詐欺通緝的林姓男子，以利刃割頸殺害長他8歲的胞兄後，再割斷雙掌焚屍，並將自己駕照塞入胞兄口袋內，企圖讓外界認為他已死亡，警方懷疑林男「詐死」，前天將他逮捕，他矢口否認犯案，警已送DNA比對身分，並依殺人罪聲押，檢警研判林嫌為逃避詐欺案1年多徒刑，找哥哥當「替死鬼」，也不排除林嫌有詐領保險金意圖，對其兇殘行徑痛斥：「沒天良！」

聯合報

勘災遭里長、災戶開砲 林全：前瞻要重新檢討

行政院長林全昨天到新北、基隆勘災，被里長和受災戶嗆「未作好堤防害里內淹水」，還有民眾批作秀。林全說，對水環境問題，前瞻計畫要重新檢討；目前進行中的河流整治方案，也要檢討是否禁得起未來強降雨的考驗。

美國防部長 挺對台軍售

亞洲最大的年度國際安全會議「香格里拉對話」在新加坡舉行，美國國防部長馬提斯在當地時間三日上午發表談話表示，美方基於台灣關係法，仍致力於提供台灣必要的防禦軍備；這是馬提斯上任後，首度公開提及對台軍售。

中國時報

鋒面回馬槍 暴雨再炸北台

滯留鋒面與西南氣流帶來旺盛梅雨，北中南部輪流遭轟炸。昨鋒面使出「回馬槍」，北部地區再灌進大量雨水。中央氣象局表示，影響將持續到今日上半天，中部以北及南部山區，仍可能出現豪雨等級以上雨勢，直到周一雨勢才趨緩。

前瞻整治水患 投入1500億

暴雨襲台凸顯「不淹水」的重要性，行政院所提前瞻計畫，其中5大項目之一「水環境」建設，在106至113年特別預算經費2507.73億元，大部分皆新興項目。行政院祕書長林錫耀說，其中一半以上經費用在整治水患，預定投入逾1500億元。