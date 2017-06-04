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Apple台灣直營店徵才 深夜上架

2017-06-04  01:49

〔記者陳炳宏／台北報導〕別再懷疑，蘋果開發者大會（WWDC）還沒登場，就傳出Apple台灣直營店（Apple Retail Store）即將開幕! Apple昨天起陸續透過LinkedIn網站丟出幾個職缺，不過內容顯然有些錯誤，包括部分申請期限是在2016年2月等，而今天（6月4日）Apple將職缺重新上架，召募的人員包括資深經理、經理、專家、專員等共10項，部分職位要求英文流利，部分職位則無限制，而且都無年齡、性別的限制，想要享受沉浸在水果店工作的果粉，或許可以考慮試試看。

以「Apple Store領導人才培育計畫」職缺來看，工作內容說明是「探索在 Apple Store 擔任領導職務的藝術，同時一邊學習成長。你將透過訓練、現場實際體驗以及指導制度，通盤掌握我們零售業務的大小事。」。

說明也強調，「身為團隊成員的一份子，你會和身邊的人一起合作來學習成長；就個人發展而言，你將對零售店的成功帶來貢獻，讓自己的成就更上一層。如果你是天生的領導人才，那麼 Apple Store 領導人才培育計劃就是你大放異彩的舞台。」

不過這個人才培育計畫針對學歷有特別要求，需要「具備大學畢業學歷或學院學位，和以下條件之一：在校傑出學業證明、或同等專業經驗證明。」

其他要求則包括「熱愛科技，對 Apple 充滿熱情。」、「英文流利曾和不同文化交流互動及出國旅行的經驗，熟悉其他語言者尤佳。」 而「專員」職缺則要求「對 Apple 充滿熱情，並渴望和他人分享這份熱忱。」

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  • 蘋果公司釋出職缺為即將開幕的直營點攬才。（記者陳炳宏翻攝）

    蘋果公司釋出職缺為即將開幕的直營點攬才。（記者陳炳宏翻攝）

  • Apple今日（6月4日）再度釋出直營店相關職缺。（記者陳炳宏翻攝）

    Apple今日（6月4日）再度釋出直營店相關職缺。（記者陳炳宏翻攝）

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