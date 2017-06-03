豪雨之後 環署抽驗54件飲用水全數合格

2017-06-03 22:44

〔記者楊綿傑／台北報導〕本次豪大雨造成部分地區原水濁偏高，北部一度有萬戶停止供水，中南部也可能有類似情形。環保署今針對飲用水抽驗54件，水質均呈現合格，但仍提醒民眾，災後飲用水務必煮沸再飲，也應將室內外積水容器清除，以防範登革熱病媒蚊孳生。

環保署表示，因應豪雨，中央成立災害應變中心，環保署也同步成立應變工作小組，主動關心瞭解各縣市淹水情形及迅速回應及協助縣市提出豪雨後之環境清理資源，對於基隆市請求支援調度消毒藥劑800公升，今日已送達。後續各地方若有需求，將整備相關災後環境復原所需資源，提供必要支援。

對於民眾所關心的災後飲水問題，環保署已抽驗飲用水54件均合格。環保署指出，災後首要特別注意需煮沸，如擔心水有味道，在煮沸後，可將蓋子打開3分鐘以上，讓消毒藥劑揮發變少後再喝。也建議住戶管理單位於災後清除水井或水池的污泥並洗刷乾淨，必要時可進行消毒。

在災區清理方面，環保署提醒，應將積水容器或區域、廢棄盆栽等易生疫情標的予以清除，而留下的器物則要「刷洗」去除斑蚊蟲卵，妥善收拾或予以倒置，以「巡、倒、清、刷」，「清除再清除、檢查再檢查」的原則進行環境清理。消毒時可使用坊間市售家用漂白水，依標示適當稀釋（例：1份漂白水加99份水稀釋）進行。