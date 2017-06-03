鳳荔達人今出爐！旗山、大樹農會包辦玉荷包、鳳梨冠亞軍

2017-06-03 22:29

〔記者陳文嬋／高雄報導〕2017高雄鳳荔季今登場，最受矚目玉荷包荔枝、金鑽鳳梨評鑑出爐，分別由旗山果農張清海、大樹果農廖學智奪冠，其中旗山農會包辦玉荷包冠亞軍，大樹農會囊括金鑽鳳梨冠亞軍，成為比賽最大贏家。

市府農業局表示，今年評鑑共有80組競爭激烈，玉荷包、金鑽鳳梨平均甜度約18至20度，還需通過田間檢查、藥檢把關，歷經初、複賽2階段評比，市長陳菊今親自到場頒獎。

今年因氣候異常，玉荷包荔枝減產5成、金鑽鳳梨也出現小果，農民備受考驗，玉荷包荔枝由旗山農會產銷班張清海奪冠、亞軍張鎰（言憲）、張林玉美；金鑽鳳梨則是大樹農會產銷班廖學智贏得第1名、亞軍梁源照、黃茂源，品質優異脫穎而出，令人刮目相看。

值得一提的是，型農廖學智務農才3年，第一次參加比賽就奪冠，他原是電腦維修工程師，從農換取工作自由，第1年收成遇上霸王級寒流，一度慘賠近60萬元，但他堅持自然農法，以有機肥料為主，不但克服氣候異常，更打入中國及日本市場，每年外銷30萬斤鳳梨，不但年薪上百萬，更立足國際市場。

張清海是去年亞軍、張林玉美則是去年冠軍，2人都是比賽常勝軍，今年對決由張清海勝出，他的兒子說，近年來玉荷包照顧不易，農民大多結果後才施肥，父親則是產季結束後，修剪樹枝後就施肥，幫果樹坐好月子，且使用有機肥料及發酵後牛奶，營養成分高，讓果樹頭好壯壯，自然能結實纍纍。