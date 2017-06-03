桃園復興山區土石流警戒 晚間待命進行預防性撤離

暴雨讓復興區山區發生土石滑落意外。（桃園市政府提供）

2017-06-03 21:49

〔記者周敏鴻／桃園報導〕農委會水保局發布桃園市復興區8個里的16條土石流潛勢溪流為紅色警戒、15條土石流潛勢溪流為黃色警戒，復興區公所目前待命中，隨時準備進行預防性撤離，同時呼籲民眾暫時別前往山區。

發布紅色警戒範圍的包括三民里、澤仁里、奎輝里、長興里、羅浮里、高義里、義盛里與霞雲里，復興區公所晚間待命，準備撤離可能受土石流影響的住戶，未進行預防性撤離前，將會加強巡查，以確保居民的安全。