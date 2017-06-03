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快去移車！ 台北市府4日0:30關閉水門 世桌賽》「安靜配」遭逆轉 獲銀牌寫台灣混雙最佳戰績 新北市水門4日0：30關閉 開放紅黃線停車 PR 「職」劇場 男神手機秘密 「職」劇場 男神手機秘密
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快去移車！ 台北市府4日0:30關閉水門

台北市府預計4日凌晨0點30分，關閉所有疏散門（水門），呼籲民眾盡速移車。（記者陳紜甄攝）

2017-06-03  21:38

〔記者陳紜甄／台北報導〕台北市交通局表示，中央氣象局已將北市列入大豪雨警戒範圍，北市預定於今晚九點30分，開始進行北市轄管疏散門（水門）關閉， 晚上11點30分開始拖吊移置未駛離河川區域的車輛，預計明日凌晨0點30分，疏散門（水門）全部關閉，呼籲民眾盡快去取車。

另外，今晚9點30分起，停管處同步開放全市8公尺以上紅黃線停車，並暫停全市路邊停車格收費。

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