2017-06-03 21:38
台北市府預計4日凌晨0點30分，關閉所有疏散門（水門），呼籲民眾盡速移車。（記者陳紜甄攝）
〔記者陳紜甄／台北報導〕台北市交通局表示，中央氣象局已將北市列入大豪雨警戒範圍，北市預定於今晚九點30分，開始進行北市轄管疏散門（水門）關閉， 晚上11點30分開始拖吊移置未駛離河川區域的車輛，預計明日凌晨0點30分，疏散門（水門）全部關閉，呼籲民眾盡快去取車。
另外，今晚9點30分起，停管處同步開放全市8公尺以上紅黃線停車，並暫停全市路邊停車格收費。
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台北市府預計4日凌晨0點30分，關閉所有疏散門（水門），呼籲民眾盡速移車。（記者陳紜甄攝）
〔記者陳紜甄／台北報導〕台北市交通局表示，中央氣象局已將北市列入大豪雨警戒範圍，北市預定於今晚九點30分，開始進行北市轄管疏散門（水門）關閉， 晚上11點30分開始拖吊移置未駛離河川區域的車輛，預計明日凌晨0點30分，疏散門（水門）全部關閉，呼籲民眾盡快去取車。
另外，今晚9點30分起，停管處同步開放全市8公尺以上紅黃線停車，並暫停全市路邊停車格收費。
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標題：快去移車！ 台北市府4日0:30關閉水門