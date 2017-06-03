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台2線石門山壁如「走山」 黃泥落石佔據路面

石門區北海高爾夫球場至王公橋路段，山坡坍落，民眾路過驚呼猶如走山。（記者葉冠妤攝）

2017-06-03  21:47

〔記者葉冠妤／新北報導〕北海岸一帶的台2線受暴雨影響，即便昨天、今天已緊急展開復舊、搶通作業，金山、石門多處路段仍滿是從邊坡沖落下來的落石、黃泥，靠山側部分路段今天封閉禁止通行，只剩下海側通往台北的道路開放單線雙向通行。石門北海高爾夫球場前路段的山壁更猶如「走山」，一大片黃泥落石佔據山側路面，工程人員只能馬不停蹄清除路障、清洗路面，搶全面開通。

從石門洞到金山噴水沿途，今天都只有單線雙向可通行，靠近山坡的路段滿是落石、泥濘，工程車、怪手、砂石車不停歇地開挖、載運落石。

其中石門草里里災情最慘，不但山區多處土石坍方，路面也滿目瘡痍，尤其北海高爾夫球場前至王公橋路段，山壁土石大片剝落，路過民眾忍不住搖下車窗驚呼「這是走山了嗎？」

石門區長吳嘉榮表示，目前石門台2線只剩北海高爾夫球場前路段還在全力搶通，「需要花點時間，預估可能還有兩天！」金山區長陳國欽則表示，明天台2線金山全段應就可恢復正常通行。

石門區北海高爾夫球場至王公橋路段，滿地泥濘，預計2天才能全面搶通。（記者葉冠妤攝）

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