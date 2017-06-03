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鋒面滯留明中北部嚴防豪雨 好天氣得等下週二

梅雨鋒面今日轉回北部，下午大台北地區降下大雨，讓正逢下班尖峰時間的民眾苦不堪言。（記者鹿俊為攝）

2017-06-03  23:48

〔即時新聞／綜合報導〕今晚到明天（4日）滯留鋒面仍在台灣上空，但對流雲系將略為北移，加上西南氣流影響，明各地仍有陣雨或雷雨，尤其中部以北地區及南部山區雨勢較為劇烈。受到降雨影響，明天北部和宜花高溫25至28度，中南部及台東則是29到32度。《天氣風險公司》指出，到5日以前還是要留意局部大雨，一直要到6日天氣才會好轉。

據中央氣象局預報，滯留鋒面仍在台灣上空，加上西南氣流影響，各地仍會有陣雨或雷雨發生，尤其在中部以北地區及南部山區須留意較大雨勢。氣象局提醒民眾，外出要注意瞬間大雨、雷擊及強陣風，非必要不前往山區活動。

據《天氣風險公司》預報，因受到鋒面雲系持續影響，明天仍要留意局部較大的雨勢。這波鋒面預計滯留到明天上半天，之後雲系會逐漸東移，但下週一（5日）前還是要留意局部大雨，直到下週二（6日）水氣減少，天氣才會明顯好轉。

溫度方面，受到降雨影響，明高溫北部、宜花約25至27度，中南部及台東約29至32度，外島25至28度。

紫外線指數，明天北部、台中、彰化、南投和馬祖為中量級。其它地區為高量級；空氣品質，明天台灣本島以及離島各地區空氣品質皆為良好。

另外，西南氣流影響下，西半部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區易有8至9級左右強陣風，沿海地區並有較大風浪，海邊活動、海上作業請多加注意。

受到降雨影響，明高溫北部、宜花約25至27度，中南部及台東約29至32度，外島25至28度。（圖擷取自中央氣象局）

明天北部、台中、彰化、南投、宜蘭和馬祖的紫外線指數為中量級。其他地方為高量級。（圖擷取自中央氣象局）

明天台灣本島以及離島各地區空氣品質皆為良好。（圖擷取自環境保護署）

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