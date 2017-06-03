北市八德北寧路口塌陷 預估晚間10時恢復雙向通車

2017-06-03 20:55

〔記者黃建豪／台北報導〕〕位於台北市北寧路上的台北市立交響樂團門口晚間突傳地層下陷情形，出動機具直接挖開路面，卻發現北寧路路基正常，反倒是北市交的出入口車道有掏空情況，但排水系統並無問題，原因暫時不明，因此工務局新建工程處已灌漿補齊道路，預計晚間10時恢復雙向正常通車。

台北市政府晚間6時半通報，北市交地下停車場通往地面的出入口車道有地層下陷情況，原因是作業中的環保局吸泥車，車輪直接陷在北市交人行道上，因此於八德路、北寧路口約20公尺範圍進行施工封閉，限制北寧路雙向通行，並調來機具挖開路面。

環保局說明，最初是接獲北市交通報，告知門口花圃旁陰井，從前天開始就不斷有泥沙滲出，因此於昨下午派遣吸泥車，但車輪剛好壓到已被掏空的人行道上。新工處擔心有道路掏空情況，緊急通知台北自來水事業處、衛工處、水利處、台電等管缐單位到場確認，但挖開人行道後，發現瀝青路面沒有掏空問題。

新建工程處二分隊長謝明芳表示，由於路面情況正常，懷疑是排水溝因連日大雨滿載，但水利處確認後，發現水量只到3分之1，排水系統並沒問題，因此推測原因，可能是陰井內部本身有問題，「才會像一根吸管，有破洞就一直旁邊的泥沙帶走」逐步掏空人行道，並從上頭的陰井處滲出。

謝明芳說，推測是北市交門口前的出入口車道，地基本身就有掏空現象，跟雨勢不一定有直接關係，但確切原因不明，已調動預拌車到現場灌漿，先將路面補齊後恢復雙向通車，事發地點則以警示帶鋼板先蓋覆起來，事後再和北市交、建管處、水利處等單位討論問題到底在哪。