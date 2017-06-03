基隆災損逾4億 災害補助、稅捐減免從速從寬

2017-06-03 20:48

〔記者林欣漢／基隆報導〕梅雨鋒面豪大雨勢，在基隆造成災情，市府初估災損逾4億元，基隆市長林右昌晚間宣布，將採最速辦理、從寬認定原則，辦理災損補助及稅捐減免事宜，協助受災戶度過難關。

梅雨鋒面挾帶的豪大雨昨天在基隆發威，降下逾350毫米驚人雨量，造成武崙溪溪水暴漲，基金一路沿線300公尺住家、商家，以及大武崙工業區廠家嚴重損失，民眾叫苦連天。

林右昌今晚率各局處一級主管說明災後稅務減免及災損補助事宜，他表示，以前的災害救助認定及補助申請，從核定到撥款需時3個星期，經協調後，將採最速、從寬方式辦理，里幹事將主動勘查轄區受災情形，可一次報送整條路（街）的災損會勘記錄，不必再逐戶提供記錄。

居住證明部分，若因淹水一時無法提出，可比照清寒證明作法，由里長出具證明；住商合一部份，以住家優先認定；一個門牌若有一戶以上住戶，放寬認定為二戶。這些措施，可使災損申辦所需時間大幅縮減為1個星期。

稅務局也成立「災害減免勘查服務小組」，主動輔導辦理稅務減免並設立災害減免快速服務專櫃，包括房屋稅、地價稅、牌照稅、娛樂稅、所得稅、營業稅、貨物稅、菸酒稅、汽車燃料使用費，可電洽：0800-0306969基隆市稅務局、0800-0000321基隆市國稅局，或上稅務局網站「災害減免專區」。

除了災損補助及稅捐減免，市府也提供防水閘門設置補助、中小企業專案貸款等協助，可電洽：02-24325017工務處河川水利科；產業發展處02-24226226、24260758。