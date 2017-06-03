〔即時新聞／綜合報導〕在西南氣流及鋒面滯留持續影響下，全台多處傳出積淹水災情，行政院人事行政總處網站於今晚間指出，台中和平區明天將停止上班上課。
台中和平區 明日停止上班上課
2017-06-03 20:35
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