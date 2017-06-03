大坑麻竹筍遇風雨又溫差大 產量少4成

麻竹筍要選購三角形狀飽滿、筍底切口不超過筍長的2.5倍，顏色也要均勻。（記者蔡淑媛攝）

2017-06-03 20:50

〔記者蔡淑媛／台中報導〕大坑麻竹筍好吃聞名全台，今年筍季先是遇到雨水少，竹葉長不大，現在又因日夜溫差大，減產4成、價格翻逾2倍，原預計端午節後應可逐漸恢復，這次又遇到下雨強風，竹子被吹歪影響生長，供不應求，價格仍稍高在每公斤50至55元，下週上市的知名玉冷筍，價格一時也難以降價。

大坑麻竹筍供不應求，又遇強風來攪局，盤商一早就到集貨場搶貨，台中地區農會產銷班班長劉瑞章說，端午節前的竹筍需求量大，筍量又不足，前年平均價格每公斤25至30元價格，拉高到63至65元，今天價格仍有50至55元，短期難以下跌。

劉瑞章說，大坑麻竹筍因為地質、氣候適合，加上栽培管理好，竹筍爽脆清甜、纖維細緻，台北也來買，但今年筍季因為之前雨水不足，現在早晚溫差逾10度（標準應在25至30度）造成長得慢，不影響品質但產量少了3、4成，正常每天到貨有2、3噸，今天不到1噸。

近年極端氣候，影響筍量，大坑麻竹筍價格要回穩，劉瑞章說，就盼大雨別再來，適當雨量就好，希望6月底盛產期能到來，否則產量難以拉高。

大坑麻竹筍量少價格高，劉瑞章也教導民眾如何選購和保存，要選形狀飽滿均勻，筍底切口不超過筍長的2.5倍，顏色也要均勻，否則肉質可能空心、變粗或變苦，買回家後用塑膠袋包好冷藏，建議3天內吃完。另外玉冷筍先在農會清洗、冷鎮和套裝，鮮甜口感不易流失，可冷藏保存1星期。