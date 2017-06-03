創新人博覽會 VR讓你置身路思義教堂

2017-06-03 20:48

〔記者蔡淑媛／台中報導〕2017年創新人博覽會今、明兩天在東海大學體育館舉辦，並慶祝華裔建築大師貝聿銘百歲生日，特別將路思義教堂結合VR技術，讓人在展場就像置身於教堂內，還能在置高點看到教堂全貌，並深入其境仔細看到內部，而參展創新人作品近百件有不少是得獎之作，精采豐富。

第2屆的創新人博覽會今天開幕並慶祝華裔建築大師貝聿銘百歲生日，校長王茂駿啟動路思義點雲結合VR技術開幕，這次設置特區展示路思義教堂小型木質模型，並展示教堂創建時期的紀錄照片，現場也利用現代科技點雲機掃描，將路思義教堂結合VR技術，在展場就讓人能看到教堂全貌與內部，深入其境地進入教堂。

東海大學指出，路思義教堂VR技術製作，要在教堂架設座標52個測站點，並以14.8億點的浮雲完成，透過科技結合，讓學子更能了解大師設計，該技術運用也常用在建築或古蹟保存使用。

博覽會主題「連結與想像」校方規劃AR導覽APP，運用到入圍的創新獎得獎作品，掃描海報，就能看到AR動畫與作者概況，參觀更加方便。

今年展覽作品充滿創意與驚喜，金點新秀設計獎雙冠王的工業設計系作品「竹肢足」，在這次博覽會也獲獎，另有工設、建築、景觀、美術等學生們等精采的作品參賽展出，一旦得獎將有機會出國實習。

展覽會兩天還有「2025未來議題松」號召百位參賽者，透過36小時馬拉松式競賽，團隊各自提出對未來社會議題的發想與解決方案，參賽者一同想像距今8年後台灣社會模樣，包括將面臨高齡化、少子化等社會問題，優勝隊伍將頒贈未來基金，鼓勵將提案持做創新創業。