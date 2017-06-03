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長照法今日上路 高雄社區關懷據點涵蓋率24.35％

2017-06-03  20:24

〔記者洪定宏／高雄報導〕長期照顧服務法今（3）日上路，其主要措施之一為延緩老化，在社區健康生活，因此「社區照顧關懷據點」為重要指標！高雄已有217處據點，「據點村里涵蓋率」24.35%，優於新北的23.35%、台北的19.96%；訓練志工成為失能長輩的照顧服務員，以及派職能與物理治療師進駐據點，堪為支撐長照的兩大特色。

社會局長青中心主任姚昱伶指出，高雄65歲以上長輩逾38萬人，佔全市總人口13.7%，為了讓他們在住處就近取得福利資源，透過里辦公處、社區發展協會、宗教及社福團體等單位，佈建217處「社區照顧關懷據點」，以全市891個里計算，據點村里涵蓋率24.35%。

姚昱伶表示，為了讓關懷據點服務內容更優質，社會局已針對約1500名志工，進行3天課程及4小時實習的「生活輔導員」專業訓練，協助舉辦太鼓打擊與彈力帶等健康促進活動、開辦餐飲服務，並到長輩住處關懷訪視或打電話問安，可說是社區的「靈魂人物」。

更重要的是，為了與「長照2.0」相互銜接，社會局再遴選已具「生活輔導員」資格的志工，接受125小時的「照顧服務員」訓練，以利在社區照顧失智或失能長輩，預估今年底將有近百名生力軍。

姚昱伶強調，要延緩老化，就要教導長輩學會正確的健康促進、預防保健方法，並減輕他們的病痛，所以去年創全國之先，派職能治療師進駐18處據點，因長輩及據點志工均滿意度高，今年不僅增加物理治療師，據點更加倍擴增為36處，最遠達到六龜區，讓「長照2.0」在偏鄉扎根。

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  • 志工探視長輩，是社區照顧關懷據點的重點之一。（記者洪定宏攝）

    志工探視長輩，是社區照顧關懷據點的重點之一。（記者洪定宏攝）

  • 社區長輩學習打太鼓。（記者洪定宏攝）

    社區長輩學習打太鼓。（記者洪定宏攝）

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相關關鍵字： 社區照顧關懷據點 長期照顧服務法 高雄
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