空勤駐點恆春會勘 月底前將跨部會討論

2017-06-03 19:44

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春民眾許耿睿上月中在公共政策網路參與平台，發起的「請求內政部空勤總隊設駐恆春機場」連署案突破門檻，空勤總隊1日悄悄南下會勘並聽取當地發起人意見，月底前將邀集衛福部、國防部及內政部等單位跨部會討論，與會居民則強調「恆春半島有國軍、核災風險及數百萬遊客，沒道理不派空勤進駐！」

「請求內政部空勤總隊設駐恆春機場」連署案，5月16日突破五千關卡，目前累積超過8400人次連署，空勤依規定須於7月16日前正式回覆，1日派員前往恆春機場，評估起降設備、消防隊救難設施、進駐的宿舍是否足夠及直升機醫療後送駐點，並與發起人許耿睿及滿州鄉代會主席莊期文、縣議員蔣月惠等人討論。

空勤總隊人員在討論會中透露，目前空勤分為松山、花蓮、台東、台中及高雄駐地，如果評估駐點恆春，必須至少3架直升機及1組機隊人員進駐，加上維護及海巡人員協助，勢必增加停機棚及宿舍等硬體，而多年來也沒有當地醫院申請過空勤後送。

空勤總隊人員也提到，目前空中救災（難）飛機派遣由行政院國搜中心統一運用，空勤需支援海巡、警政、環保及消防署勤務，現有機隊及人員數量不足，有待行政院層級統合各單位資源，發揮最大緊急救災、救護效益。

對於空勤初步評估，並提出恆春半島從未申請直升機後送需求，參與討論的當地民眾相當不以為然，恆基醫院代表更搖頭表示「空勤駐地太遠，起飛到恆春往返的時間，救護車都已經抵達高雄，醫院何必申請，拿病患生命開玩笑嗎？」連署發起人許耿睿則強調，空勤勤務五大區域劃分下來，南端恆春半島是一個缺角，國境之南不應該「站尾包衰」。

滿州鄉代會主席莊期文及居民小蟹等人則提到，國軍長期在恆春半島演訓，去年才剛發生嚴重傷亡，核三廠的核安演習也有直升機後送項目，加上每年超過6百萬的各國觀光客，「空勤駐點恆春機場，不只關係當地醫療後送，還關係到國防、觀光及核安！」期盼政府妥善整合資源，否則恆春半島居民不排除上街頭爭取「生命平權」。