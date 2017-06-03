〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府晚間表示，桃源區、那瑪夏區、六龜區受西南氣流及鋒面滯留影響，已達超大豪雨標準、有致災之虞，此三區6月4日停班停課。
高雄市桃源、那瑪夏、六龜明停班停課
2017-06-03 19:34
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