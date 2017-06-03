台被WHA拒於門外 醫界為病人安全這麼做 向世界發聲

2017-06-03 20:00

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台灣雖被WHA拒於門外，但病人安全一直是先進國醫療努力的目標，台灣病人安全推廣同好會不但加入國際權威美國病人安全基金會（PSMF）、並響應其「0X2020」運動，今天結合衛福部、衛生局和全國19家醫院共同宣誓、以2020年前將可預防的死亡病例減至零人為目標，產官學一起保障病人安全。

病安同好會發起人、台中仁愛醫院總顧問詹廖明義指出，醫療不良案件包括手術開錯刀、給錯藥、輸錯血或操作儀器不當、病患跌傷等，發生原因包括人為疏失、知識不良、設備不足、醫療人員間或醫病的溝通不良，除了造成醫療糾紛，案件也可能被隱匿成了黑數。

為了強化病人安全，杜絕可預防的死亡，該會成立5年來培訓近兩百名病安輔導人員，到全國各地的醫院訪查輔導，以8大項改善方案著手，給藥、手術、管路安全、預防跌倒、感染管控、家屬與病人參與，以及病人安全異常通報。

美國病人安全基金會有全球43個國家、3700家醫療機構及70家醫療廠商加入，並參加0X2020運動。國內醫療人員不足又過勞，加強病人安全，也能減少醫糾，詹廖明義指出這是醫界在台灣首次以病人安全相關議題在國際上發聲，他認為醫師要重視病人安全、 有異常要通報，資訊透明化，對病患、家屬要講清楚說明白，病人就醫有問題也要「問到底」、症狀「說清楚」、病情訊息要「傳達確實。」

衛福部醫管會管理26家部立醫院，執行長徐永年今天也參與，表示提升醫院病人安全的稽核、教育訓練和強化自動化資訊能力；台中榮總、中山附醫、義大醫院、茂盛醫院等19家醫院都場宣誓，中榮院長許惠恒宣誓要加強醫療人員的交接班溝通、早期偵測治療敗血症和提早介入加護病房病人復甦。