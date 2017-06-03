要食安也要食友善 竹縣議員甄克堅想要這樣推....

2017-06-03 18:48

［記者黃美珠／新竹報導］因應社會高齡化和食安標示清楚的必要，新竹縣議員甄克堅提案，請縣政府衛生局要求各相關食品製造販賣業者，對於所賣的包裝食品之外包裝，必須在正面統一用白底黑字、且放大的字體，「明顯」標示有效期限、或使用期限這2項，好讓包裝食品的包裝，可以更友善消費者、便利判讀選購。

新竹縣政府衛生局局長殷東成說，食品的外包裝如何標示有相關的辦法規範，只要符合規範都可以。

不過他肯定甄克堅友善消費者的想法，特別是在高齡化社會、和3C產品當道的年代，如果可以有更容易閱讀的方式，對視力已退化或出問題的消費者來說是比較方便的。他會採取宣導、推廣的方式，鼓勵廠商配合。

甄克堅說，坊間包裝食品琳琅滿目，相關的產品標示也慢慢步上正軌可謂「清楚」。但是他們的外包裝卻也都有類似的問題就是不太「明顯」好判讀。

有的標示字體太小，有的標示地方難於尋找，或是標示的方法讓有些鄉親「霧煞煞」。還有的，其標示甚至會被產品亮麗的外包裝顏色給「邊緣化」掉。

他說，有關單位在要求包裝食品要標示清楚後，也該把「明顯」納入思考，特別是「有效期限」、跟「使用期限」最是重要。

所以他提案且獲得縣議員劉良彬、郭遠彰的連署，要求衛生局針對新竹縣境內販售的包裝食品，必須在包裝的正面，統一用白底黑字的放大字體標示有效期限、或是使用期限，明顯讓鄉親容易馬上識別清楚。

甄克堅也直言，他知道這件事情可能涉及中央權責，但他仍希望透過這樣的提案，凸顯前述問題，讓未來可以更友善消費者。