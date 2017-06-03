超大豪雨襲台 全台交通資訊一覽表（不斷更新）

受到滯留鋒面及西南氣流影響，全台各地陸續遭到超大豪雨侵襲，交通也受到影響。圖為雲林大埤鄉豐田村本庄內道路淹水情形。（記者黃淑莉攝）

2017-06-03 18:53

更新時間19:00

〔即時新聞／綜合報導〕受到滯留鋒面及西南氣流影響，全台各地陸續遭到超大豪雨侵襲，今（3）日尤以中南部雨勢最為明顯，以下整理全台受影響交通資訊，並將持續更新。

【飛航】

◎截至今（3）日下午2時，國內各機場國內航線取消22班，延誤10班，國際線正常。

【台鐵】

◎截至下午18點10分統計，台鐵局目前行車狀況如下：

1.東西幹線及各支線正常行駛。

2.阿里山森林鐵路：明（4）日本線正常行駛；祝山線、沼平線、神木線明日中午前全部停駛，午後視降雨、路線狀況及遊樂區是否開園而定。

◎影響列次：

統計至今（3）日12時止，計影響約33列次，1059分，旅客約4867人。

◎退、換票及改乘相關訊息

1.因列車運行中斷、停駛、取消，於途中中止旅行者，退還未乘區間票款；於起程站中止旅行，或折返回起程站者，退還原票票款；改乘較低等級列車者，退還車種間票款差額。

2.前述申請退票旅客，請保留原乘車車票，得自中斷日起一年內向中斷站、原起程站或到達站辦理退票，免收退票手續費。

3.持中斷區間定期票旅客，依車站公告延長有效期間一日。

【高鐵】

◎全線正常運行。

【公路】

截至今（3）日下午17點00分統計，公路總局轄區道路路況，預警性封閉共計6路段，因災情封閉共計3路段。

◎預警性封閉共計6路段：

1.台14線埔霧公路廬山路段（87k~99k），實施預警性封閉，並於明（4）日上午8時視天候及道路狀況再行開放。

2.台20線南橫公路勤和至復興路段（93k~99k），實施預警性封閉，視天候及道路狀況再行開放。

3.台20線南橫公路向陽至利稻路段（153k~174k），實施預警性封閉，視天候及道路狀況再行開放。

4.台18線阿里山公路石棹至阿里山路段（66k~88k），預計今（3）日20時實施預警性封閉，視天候及道路狀況開放。

5.台29線那瑪夏至五里埔路段（11k~23k） ，實施預警性封閉，視天候及道路狀況再行開放。

6.台29線甲仙路段（33k） ，實施預警性封閉，視天候及道路狀況再行開放。

◎因災情封閉共計3路段：

1.台20線勤和路段（92k），路基流失，交通阻斷，預計6月5日下午17時搶通。

2.台7線大曼路段（50k），道路邊坡坍方，交通阻斷，預計明（4）日上午9時搶通。

3.台8線中橫公路德基（62K~63k）、碧綠溪路段（98k），發生土石流坍方，交通阻斷，因持續降雨中，預計明（4）日上午12時搶通。

公路總局提醒用路人，0602豪雨特報期間避免行駛山區公路、隨時收聽警廣、並注意可變資訊看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，可撥打用路人服務電話0800-231035或每間隔5公里里程牌上之養護單位電話。

【客運】

截至下午18點00分統計，今（3）日全台客運有81條路線全線停駛，11條路線部分站點不停靠。

◎全線停駛路線：

1.花蓮客運：【1126】花蓮新站－洛韶、【1127】花蓮火車站－成功－臺東站、【1133】花蓮－天祥、【1133A】花蓮火車站→天祥[臺灣好行太魯閣線]、【1141】花蓮－台中（梨山）。

2.國光客運【1835】台北－阿里山路線因受豪大雨影響道路管制無法通行，本路線今（3）日全線停駛。台北端：20:45（6/3）阿里山端：11:30（6/4）。

3.員林客運【6727】水里-新鄉、【6728】水里-羅娜、【6730】水里-信義、【6731】水里-合社、【6732】水里-東埔、【6733】水里-草坪頭線因台21線78，7K處龍神橋封閉停駛；【6739】日月潭-阿里山線因山區道路坍方停駛。

4.豐原客運【6506】豐原梨山線，因明隧道工程處發生土石流交通阻斷停駛。

5.台中客運【9015】北港線和【9016】台西四湖線因雲林縣停班停課，今（3）日上午6:30起停駛。

6.南投客運/員林客運/彰化客運【6883】台中-溪頭台灣好行線因溪頭休園停駛。

7.南投客運【6652】埔里－惠蓀、【6657】埔里－三合橋、【6658】埔里－翠峰、【6659】埔里－松崗、【6660】埔里－廬山、【6661】埔里－廬山溫泉、【6663】埔里－萬大、【6664】埔里－清境農場、【6671】日月潭－車埕、【6801】日月潭－溪頭，因部分道路阻斷停駛；【6670】臺中－日月潭，經省道平面路線因昌榮橋積水夜間班次停駛。

8.員林客運、彰化客運聯營【6870】臺中－溪頭停駛。

9.總達客運【6333B】臺中－水里（經高鐵台中站）線因雨勢影響今（3）日9:15後班次停駛；【6311】南投－水里及【6322】台中－南崗－水里線全日停駛。

10.杉林溪遊樂事業【6277】溪頭－杉林溪、【6871】臺中－杉林溪線因山區雨勢及杉林溪園區休園今（3）日中午過後班次停駛。

11.豐榮客運【6288】水里－雙龍、【6289】水里－埔里，因山區路況不佳今（3）日10:00起停駛。

12.嘉義縣公車處：【7322】嘉義-阿里山停駛。

13.臺西客運：3條國道客運及40條一般公路客運全部停駛。

14.日統客運：國道客運正常行駛；【7011】斗六－六輕、【7012】西螺－麥寮線停駛。

15.嘉義客運：【7701】嘉義－麥寮、【7704】斗六火車站－華山咖啡大街停駛。

◎部分站位不停靠：

1.國光客運「【1815】臺北－金山青年活動中心」線，因野柳雙向仍無法通行，影響站位如下：三普夢想家、芥菜種會萬里營地、仁愛之家、野柳、隧道口；【1832】台北-埔里（經台14路線）因豪大雨特報多處積水，為考量安全現暫時皆調整改駛國道6號，往程計6班、返程計4班，影響站位計有「北山坑、柑子林、龜溝站、福龜站、雙冬國小、雙冬站、南埔站、旭光高中、草屯站、林務局、下茄老、社口路」。

2.基隆客運：「【1068】新北市金山區－國道3號－臺灣大學」線，因野柳雙向仍無法通行，調整改駛動線「原動線－基金公路－萬里隧道—玉田路－接原動線」，影響站位「港西」、「國聖埔」站。

3.台中客運/員林客運【6871】台中-杉林溪聯營路線，因山區大雨行駛到溪頭折返。

4.彰化客運【6931】鄉親寮－粗坑因部分山區路段有落石樹倒情形目前行駛至永樂國小。

5.全航客運：【6268】臺中－埔里，因目前台14線路況不佳且有路面淹水情形，經中投公路班次僅到草屯，經國道六號班次正常營運。

6.嘉義客運：【7203】嘉義－土庫行駛至溪口；【7700】嘉義－斗六行駛至石龜溪。

7.嘉義縣公車處【7322C】、【7322D】臺灣好行阿里山線僅行駛至石棹。

8.屏東客運：【8233】屏東－霧台，全部班次僅行駛「屏東－三地鄉公所」路段。

【活動異動資訊】

◎原訂於明（4）日舉辦之2017臺北世大運國際日活動─「歐洲在臺北」因暴雨關係，為顧及市民安全，活動予以取消。