「大肚王國奇遇記」歌舞劇 穿越台灣400年

2017-06-03 18:06

〔記者何宗翰／大肚報導〕「大肚王國奇遇記」歌舞劇今天在大肚國小首演，由大肚扶輪社、大肚區公所、大肚國小家長會主辦，邀請全國學生舞蹈比賽第一名的大肚國小舞蹈隊演出，藉由時空穿越劇的方式，在舞台上重現400年前的拍瀑拉族大肚王國，大肚扶輪社創社長趙文華說，希望本地居民藉此瞭解這段光榮歷史，營造社區意識。

大肚區在歷史上曾是原住民聯盟「大肚王國」的中心，平埔族語叫Tatuturo，漢人翻譯為「大肚社」，成為大肚名字的由來，大肚王國曾對抗過荷蘭人及鄭成功的侵略，直到1732年清雍正時期才瓦解。

舞蹈隊指導老師趙文君說，去年製作團隊曾以大肚區公所出版的「走揣大肚王」一書為藍本，演出「白晝之王阿拉米」舞劇，受到許多人的鼓勵，之後參加公所講座及田野調查，走訪埔里張麗盆小姐與大肚城族人座談，又拜訪原民語專家簡史朗博士，蒐集各方史料，描繪出大肚國王的樣貌。

趙文君說，今年三月製作團隊決定用穿越劇的方式，呈現400年前拍瀑拉族的生活史實、服飾與典儀，在地方耆老指導下，用植物藍染親手縫製出一件件貼近當年的平埔族服飾，重現16世紀大肚王與族人們捕魚、打獵、歌舞慶豐收的樣貌。

大肚扶輪社創社長趙文華說，大肚國小有非常良好的教育、舞蹈基礎，尤其舞蹈隊近年來在全國賽獲獎連連，希望舉辦這樣大型的演出來激勵他們。「大肚王國」是台灣第一個原住民所成立的王國，這段歷史不但要好好保存，也要讓大家都知道，以後大肚人可以有故事對外來講。