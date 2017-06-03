為宣傳台中馬拉松賽 名模林嘉綺轉身「裝可愛」

2017-06-03 18:21

〔記者廖耀東／台中報導〕「名模林嘉綺為何轉背面宣傳馬拉松？」原來是為了宣傳11月5日由台中市政府與岱宇國際慈善基金會，第5度聯手舉辦「岱宇臺中國際馬拉松」路跑活動。

市長林佳龍表示，岱宇馬拉松路跑活動將與城市景觀結合，包括有台中國家歌劇院、秋紅谷、望高寮以及彩虹眷村，透過這樣健康的活動，可以行銷城市。名模林嘉綺擔任本屆賽事形象大使，在她42公里的跑步衫後面，特別結合2018台中花卉博覽會的形象識別，行銷台中城市舉辦花博盛事，和運動健康形象巧妙結合一塊，讓世界一起感受台中人的魅力與熱情！

主辦單位指出，為拉高賽事品質及公正客觀，增添參賽選手的信心與水準，這次比賽特別向中華民國田徑協會，申請IAAF國際賽道丈量及成績認證。總獎金高達150萬元，另設破紀錄獎金20萬。賽事分「全馬42公里」、「半馬21公里」、「勇腳挑戰組9公里」、「造型趣味組3公里」，全馬男女第一名，獎金10萬元；半馬第一名，獎金6萬元。前六名均可獲得獎金及獎盃。

活動將於11月5日（星期日）開跑，即日起開始報名參賽，報名網站資料可於伊貝特報名網站查詢。參賽報名費中，並提取百元公益款，捐贈台灣世界展望會，讓跑友的愛心，分享到世界每一個角落。

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