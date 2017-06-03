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衝擊4萬人民生用水 大里雨水下水道工程議員急喊停

2017-06-03  17:33

〔記者何宗翰／大里報導〕台中市府水利局將辦理「大里區中興路雨水下水道管線遷移工程」第一階段，施工期間原訂從6月5日到7月5日將停水，由於停水期長達一個月，對於中興路一段旁店家及塗城菜市場將造成極大影響，議員李天生近日積極協調，目前已暫緩施工，待6月6日召開地方說明會後，再重新設定時間執行。

水利局副局長馬名謙表示，雨水下水道的工程是為了解決中興路淹水的問題，中興路在霧峰往台中方向車道這側，長期以來都有淹水問題，尤其在萬壽街一帶，但因為中興路為台3線省道，底下管線很多，所需經費龐大，遲遲無法解決。

立委何欣純去年爭取到營建署補助，並召開協調會，請市府工務局核發管挖的路證，自來水公司等管線單位配合遷移，水利局才得以順利將工程發包出去，預計分3階段執行。原訂第一階段6月5日從中興路一段開始施工，期間每天上午8點至下午6點半沿線將停水，

「大里區將進入無水黑暗期！」議員李天生表示，這次停水時間長達一個月，包括大里區仁德里、金城里、瑞城里、塗城里、仁化里、東湖里也都要配合減壓，影響約1萬戶、4萬人的民生用水，更直接衝擊到塗城菜市場及周邊商家的生意。

李天生說，要做下水道施工勢必要把管線遷移，但停水茲事體大，雖然停水時段沒有全天，連續一個月也是相當不方便，店家也都希望能減少停水時間，加速施工時程，將影響減到最小，這兩天積極和自來水公司、區公所、水利局協調，建議先將新管先做好再把舊管拆除，來縮短停水的時間。

馬名謙表示，工期長的原因當初也考量到中興路為主要幹道，在工務局核准路證時，開挖上管制較多，包括開挖面不能太多，圍的範圍不能太大等，目前已先把6月5日停水暫緩，待6月6日在大里區公所召開說明會後，共同討論看看有沒有變通方式，再另外重新設定時間執行。

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  • 大里區中興路將進行雨水下水道管線遷移工程，議員李天生（左一）到場會勘。（記者何宗翰攝）

    大里區中興路將進行雨水下水道管線遷移工程，議員李天生（左一）到場會勘。（記者何宗翰攝）

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