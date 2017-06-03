全國林氏宗祠聯誼會 徐國勇代林全贈匾「長山世澤」

2017-06-03 18:19

〔記者黃美珠／新竹報導〕全國第14屆林氏宗廟祠堂聯誼會聯合祭祖大典今天在新竹縣竹北市六張犁林氏大夫第舉行，行政院長林全下午原本要出席，卻因忙於勘災，再度指派行政院發言人徐國勇為其「分身」，帶著他所送的「長山世澤」匾額赴會，並代頒行政院政務顧問聘書給財團法人全國林氏宗廟董事長林水勝。

六張犁林氏大夫第管理人、前台灣省主席林光華說，國人常把閩客先祖「長山」過台灣，講成「唐山」過台灣，這是錯誤的，事實上「長山過台灣」的說法源自林家祖先，因為太始祖比干的夫人曾躲在長林山避難，後來周武伐紂被賜姓「林」，行政院長林全懂得贈匾「長山世澤」就表示他不忘祖。

不過林光華也替林全抱屈說，這個閣揆不好當，今天原定要來，卻因為昨天的一場雨要忙著勘災和救災。所以今天祭祖時他特別跟祖先報告「要加持一下」、「要不然這個閣揆也很難當」。

林光華說，他們配合這次活動編了簡單的圖錄，藉機對全台林氏宗長介紹竹北六張犁的林氏古蹟群，這裡是林家祖先胼手胝足打拚來的，不僅曾是義民軍保家衛土的戰場，還出了包含他在內的3個縣市長，別具意義，但是大夫第、善慶堂等老宅頹圮，官方卻沒有協助修繕、改建，完全由他們祭祀公業林先坤自行負擔7、8000萬元的拆除重建費用。

林光華說，前年整修好的大夫第裡面，祀奉有太始祖比干和媽祖林默的神位，祖先牌位上還有2道聖旨敇封他們林家先人林衡山、林先坤、以及林國寶3代大夫的內容，其中媽祖林默的神像還有別於外面所見的，還原她原該二八佳人的清麗造型，給世人重新認識。

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