中市綠川整治 明年2月整體工程完工

2017-06-03 17:16

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市柳川在綠美化後成為新景點，市府接續進行綠川水質改善工程，水利局長周廷彰今天在答覆議員邱素貞、翁美春質詢時表示，明年2月完成水質改善及環境營造作業後，綠川將煥然一新，後續計畫改善工程向南延伸至中興大學，與旱溪的「大康橋」計畫結合。

邱素貞、翁美春指出，為提升台中市綠川水體品質，達到水質清、環境美，並活化水岸閒置空間，維護生態環境，目前柳川整治已完工，希望綠川整治工程進度也要如期實施。

周廷彰表示，綠川自雙十路至民權路段，總長度約700多公尺，工程包括水質改善、水源取得、水質處理、污水截流、環境營造等，目前已完成旱溪引流工程，預計今年8月完成結構物，明年2月可完成整體水質改善及環境營造作業。另外，水利局已提報綠川水岸營造延伸計畫納入前瞻基礎建設，總經費約10億元，往下游延伸串連綠空鐵道及長春公園周邊水岸，並往南延伸至中興大學，與旱溪「大康橋」計畫結合，串接綠川與康橋水岸，將使中區、南區因綠川水環境更加繁榮。

邱素貞也表示，柳川自中正柳橋至民權柳橋段完成整治後，去年耶誕節前夕啟用，最近大雨來襲，市府公告自6月1日起至5日上午6時暫停開放柳川，民眾關心整治工程是否經得起大雨考驗？

周廷彰說，由於西南氣流與梅雨鋒面來臨，為保障市民安全，柳川河道暫停開放，但仍可在旁邊人行步道散步，且柳川設有水位站、警報器、監視器，豪雨期間有人員待命，掌握水情變化，結構安全沒有問題。