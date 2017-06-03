國小生獨輪車巡禮左營眷村 銀髮爺奶好驚喜

學童騎著獨輪車來段花式表演。（記者黃旭磊攝）

2017-06-03 17:10

［記者黃旭磊／高雄報導］強降雨來襲，高雄市學童於眷村表演獨輪，陪長輩度過陰雨天。

高雄市區陣雨不斷，左營明德國小、大寮翁園國小及楠梓右昌國小65名學童，約定於3校畢業典禮前，共騎獨輪車巡禮海軍眷村3.5公里，今天騎車時雖有大雨，但學童不減興致，以兩列縱隊通過軍區四海一家旁雨豆樹隧道、海軍運動場、建業新村、合群新村及「將軍村」明德新村，眷村爺爺、奶奶於沿途豎起大拇指加油，也感謝陰雨綿綿時孩子們仍來造訪。

學童表演「獨輪車大絕活」，演出分列式展現默契。明德國小學生說，校區位於眷村聚落，在這裡生活12年，上學時與同學共騎，了解景點歷史，覺得很有意思，畢業前還在社區表演，留下深刻回憶。

帶隊老師黃淑菁說，學生在雨豆樹騎獨輪車展現自信，很感動，獨輪車為新興運動，以一個輪子移動，靠平衡感、肌力、肌耐力與速度控制，除了直行前進，還可進行花式技巧，在日本、美國深受喜愛。

明德國小校長陳綵凰說，獨輪車結合教育局「生命教育」計畫，是校本課程，學生學習獨輪車騎乘能力，體現陽光、勇敢、夢想精神，而在故鄉騎車也能領略故鄉眷村之美。

獨輪車靠平衡感、肌力與速度控制。（記者黃旭磊攝）