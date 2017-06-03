雲、嘉、投、高多處鄉鎮一級淹水警戒

梅雨鋒面配上西南氣流，為中南部地區帶來驚人的雨量，雲林虎尾列為一級淹水警戒區。（記者詹士弘攝）

2017-06-03 17:31

〔即時新聞／綜合報導〕梅雨鋒面配上西南氣流，為中南部地區帶來驚人的雨量，多處地區出現淹水情況，水利署已經針對中南部縣市發布淹水警戒，隨著鋒面北移，中部以北雨勢將逐漸加大，石門水庫也將放水，請下游民眾注意。

水利署針對中南部縣市部分地區發出一級淹水警戒，包含雲林縣台西鄉、麥寮鄉、崙背鄉、褒忠鄉、斗南鎮、西螺鎮、虎尾鎮、土庫鎮、大埤鄉、斗六市、莿桐鄉、二崙鄉、元長鄉、東勢鄉、古坑鄉、北港鎮、四湖鄉；嘉義縣大林鎮、梅山鄉、阿里山鄉；南投縣信義鄉、仁愛鄉；高雄市桃源區、那瑪夏區。

另外南投縣埔里鎮、竹山鎮則列為二級淹水警戒；根據水利署淹水警戒分級，一級警戒部分，代表發布淹水警戒的鄉（鎮、市、區）若持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水；二級警戒部分則代表其轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水。

隨著鋒面北移，中北部山區雨勢逐漸加大，石門水庫預計晚間8點左右開啟排洪隧道，實施調節性放水，另外中部水庫包含直潭壩、明德水庫、鯉魚潭水庫、石岡壩、谷關壩、天輪壩、馬鞍壩、士林堰、霧社水庫、集集攔河堰、明潭下池、明湖下池也正在放流，請下游民眾注意，勿前往大漢溪沿岸玩水或釣魚，以免發生危險。