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元智藝術與設計學系畢展 33件作品敘說「邊緣」視角

2017-06-03  17:19

〔記者林曉雲／台北報導〕元智大學藝術與設計學系第7屆畢業展─「邊」的校外展覽，今起到6日在台北市松山文創園區二號倉庫展出。藝術與設計學系主任沈楨今表示，畢展結合了藝術與設計兩大類型，包括平面繪畫、裝置藝術、影像創作、產品設計、社區美學等，展出作品33件，透過以「邊」為主題的展覽，展現學生4年來訓練的成果。

畢展總召楊涵友則表示，以「邊」為主題的展覽，主要著眼於「非主流」的邊緣現象在當今社會所展現的姿態與視角，站在非主流的位置，能夠保持一個清醒批判的角度，自信但不自滿的姿態作為創作的動力。

陳芳昱的作品「一扇門的距離」，敘說年長者面對經常性就診、醫療監測，所產生的負面情緒，而家屬因工作而疏於陪伴，兩者之間隔著一道無形的門。陳芳昱說，作品設計分二部分，第一部分為 APP，顯示病患心跳、體溫；透過按鍵讓家屬提醒病患吃藥，產生互動；第二部分則為裝置，提供測量心跳、體溫及聲光提醒的功能，實體裝置整合拐杖功能，透過卡榫置於枴杖上、無形中取得病人生理數據，也可拆卸放置於桌面，方便又實用。

楊涵友的創作「Sound Print」，表現很多人對最親近的人，卻最難說出關懷、感謝及愛的情況，他利用聲音、語言和色彩帶至聽覺、視覺、觸覺和感覺，將聲波透過電腦程式的摩斯代碼轉換成節奏的長短震動浮水印，產生花紋，轉印在平面或立體物件表面上，使繪圖成果成為不同的語彙轉換。

郭芮安的作品「2117」，材質上選用透明PVC布料，跳脫以往的穿戴模式，將豆苗或是根莖類穀物種植在衣服內，想像在未來的時空背景下，人類會因此產生什麼樣的生活變化？希望以幽默的方式，表達對未來的想像。

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  • 元智藝術與設計學系畢展，33件作品敘說「邊緣」視角，陳芳昱的作品「一扇門的距離」。（圖由元智大學提供）

    元智藝術與設計學系畢展，33件作品敘說「邊緣」視角，陳芳昱的作品「一扇門的距離」。（圖由元智大學提供）

  • 元智藝術與設計學系畢展，33件作品敘說「邊緣」視角，郭芮安的作品「2117」。（圖由元智大學提供）

    元智藝術與設計學系畢展，33件作品敘說「邊緣」視角，郭芮安的作品「2117」。（圖由元智大學提供）

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