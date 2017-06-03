〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市復興區北橫公路49.8公里處（大曼路段），因連日大雨、土石滑落，交通已受阻，公路總局復興工務段等單位已派員與大型機具前往搶修，預計4日上午9點才能恢復通車。
桃園北橫公路大曼路段 土石滑落交通中斷
2017-06-03 16:55
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 豪大雨不斷 全台6/3停班課資訊（不斷更新）
- 雲林多處成汪洋 台1省道及台鐵二水到大林段一度不通
- 雨炸絲瓜變「屍」瓜 南投瓜農叫苦連天
- 豪雨肆虐 北北基2死1失蹤5傷
- 彰化出現天文奇景！攝影師拍到「紫光閃電」
網友回應
熱門新聞
- 陳美鳳鬆口認愛？「新歡」小她25歲
- （獨家）韓瑜認了與孫協志分得難看 至今完全沒有聯絡
- 就是要偷？ 竊賊冒雨門外埋伏半小時行竊
- 半百美魔女狂吸嫩男 婉拒小23歲會計師求愛
- 德9萬人音樂節遭恐攻威脅 開幕直接變閉幕
- 「理容院」上演活春宮 小姐狀告酒客性侵
- 被控利用感情詐財 飯局妹「娜塔莎」與富商對質
- 同T.O.P呼麻韓女被爆「修修臉」還嗆粉絲「跟歐巴們親抱很多次」
- 「朴寶劍丈母娘」露酥胸 46歲逆天身材辣翻
- 警為救兒破窗 母質疑：有必要打破玻璃嗎？進口車很貴！
- 小25歲邱澤成新歡？陳美鳳這樣回應...！
- 六四前夕 台教會籲政府宣誓主權公開救援李明哲
- 法網》5盤拒遭爆冷 衛冕者喬帥險晉16強
- 警好心破窗救人 反遭求償
- NBA》波許血栓問題嚴重 職業生涯告終
- 花蓮開幕系列戰 連5年「泡湯」
- 昨日突下豪大雨 柯文哲：哪裡有漏趕快補
- MLB》史坦頓敲致勝陽春砲 躍居馬林魚隊史打點王（影音）
- 李明哲案》吾爾開希：台灣應看清中國本質
- 最後身影曝光！ 騎士摔車瞬遭拚裝車輾斃
- Moncler誘吳品萱遠行 品牌秋冬新品 高山冬日為題 童趣浪漫辣媽名模想旅行
- 張孝全車廂內激情濕吻 香港中環與「她」親不停
- 廣告招牌探照燈疑漏電 工人觸電摔落身亡
- CEO怒辭白宮顧問
- KANO男星現台日觀光峰會晚宴 歡聲四起
- 台股續漲 17年新高
- 龍年幼兒就學潮 家長盼五福附幼增班
- 為了領養狗 「機車」少年誤闖雪隧
- 靠翻唱紅到發專輯 J.Sheon：想告訴大家這是台灣人做的音樂！
- 暴雨灌內湖 大湖山莊街水淹過胸
- 同性戀男星喜獲龍鳳胎成新手爸 打赤膊竟遭兒「吸奶」
- 自由廣場》誰怕李明哲！
- 全台水情紓解 中部水庫調節放水
- 法網》阿格西免費力挺喬帥 溫布頓也當教練
- 藝聲笑讚濕身台粉性感 自爆差點被珍奶謀殺
- 金鑛咖啡 夏季冰茶免費升級
- 80歲老婦失蹤13天 在愛河人間蒸發？
- 崩潰！正妹主播暴雨外出覓食 竟吃了滿口髒水
- 聯邦銀 前5月每股稅前盈餘0.49元
- 世桌賽》「安靜配」闖進今晚決賽 締造台灣史上最佳
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：桃園北橫公路大曼路段 土石滑落交通中斷
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分