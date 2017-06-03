桃園北橫公路大曼路段 土石滑落交通中斷

2017-06-03 16:55

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市復興區北橫公路49.8公里處（大曼路段），因連日大雨、土石滑落，交通已受阻，公路總局復興工務段等單位已派員與大型機具前往搶修，預計4日上午9點才能恢復通車。