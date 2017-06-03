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桃園北橫公路大曼路段 土石滑落交通中斷

2017-06-03  16:55

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市復興區北橫公路49.8公里處（大曼路段），因連日大雨、土石滑落，交通已受阻，公路總局復興工務段等單位已派員與大型機具前往搶修，預計4日上午9點才能恢復通車。

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  • 北橫公路土石滑落中斷交通，桃園市政府發訊息呼籲民眾暫別前往。（記者周敏鴻翻攝）

    北橫公路土石滑落中斷交通，桃園市政府發訊息呼籲民眾暫別前往。（記者周敏鴻翻攝）

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