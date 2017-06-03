協助受災戶 中華郵政跨行捐款免手續費

2017-06-03 17:23

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕照顧豪雨受災戶，中華郵政公司表示，將提供賑災捐款手續費減免、保戶優惠、寬延繳保費時間、保單借款免息等措施。另為響應賑災捐款，即日起至今年8月31日，臨櫃跨行匯款至相關政府機關、社福團體、慈善團體或公益團體所開立賑災專戶或公益募款專戶，且捐款用途為這次救災用都免收跨行手續費。

為減輕受災戶負擔，即日起至8月31日受災戶辦理儲金簿、存單及金融卡掛失補副、更換印鑑、更換存摺、存款餘額證明、支票掛失止付及調閱交易資料時，一律免收服務工本費。支票存款戶因受災影響其票款清償能力時，可檢具證明文件向中華郵政公司申請核轉台灣票據交換所辦理重大災害註記。

因豪雨不幸罹難保戶，由理賠受益人檢具證明文件，經確認後簽名及蓋章於相關單據上，即可於郵局先行領取基本保額理賠款；受傷保戶經確認住院天數後，可先申請其日額型醫療給付。中華郵政公司表示，將放寬並加速理賠，上述申辦理賠所需檢附文件均可日後再補齊。

寬延繳納保險費方面，即日起至9月30日若因存款不足無法轉帳扣繳保險費，於寬限期間屆滿（保險費到期日起滿3個月）後，可再給予3個月延長寬限期間；保險單若有毀損可免費補發保險單。房貸戶若有因這是豪雨受災，可於即日起至9月30日申請1年寬限期，寬限期間只付利息免還本金。受災戶若符合中華郵政公司相關規定者，可從災害發生日起算3個月內，申請小額修繕房屋貸款，借款額度為20萬元至50萬元。另外，即日起至9月30日受災保戶可申請新增保單借款免息3個月。