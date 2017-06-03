| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
加油先別急！台塑汽柴油 下週降6角 雲、嘉、投、高多處鄉鎮一級淹水警戒
 首頁 > 生活

視察蘇花公路 賀陳旦：沿線持續改善中

2017-06-03  16:51

［記者簡惠茹／宜蘭報導］交通部長賀陳旦今天到宜蘭視察蘇花公路搶修工程時，針對蘇花公路改善工程沒有納入的路段，他表示，蘇花改工程不只是3個隧道做為代表，沿線改善都會持續進行，今後銜接問題如果需要改善也會納入工程。

蘇花改工程正如火如荼進行中，分為蘇澳到東澳、南澳到和平、和中到大清水（即和平到崇德）3個路段開闢，總長約38.8公里，其中蘇澳到東澳段預定今年底完工，明年初完成消防安全演練。今天賀陳旦與立委陳歐珀、蕭美琴等人到蘇花公路勘查112.6k搶修情形與蘇花改工程施工狀況。

賀陳旦強調，蘇花改工程不是只有3個隧道做為代表，沿線改善持續都在進行，蘇花改當初選擇進行隧道工程的地方，都是在工程與交通安全上做了充分考慮，但是這不代表沒有做隧道的地方就疏忽了應有的改善，例如東澳到南澳路段，無論是轉彎的安全性或邊坡強化，都持續在進行，會造成塞車的平交道也會做個別工程改良，當初沒有在這段進行隧道開挖，是因為考慮到這段路況的地質狀況良好。

賀陳旦說，長期來看，會不會有塞車問題，以平常流量來說應該不至於，只是連續假期可能會出現局部壅塞狀況，這部分交通部會以號誌和現場指揮，並配合地方政府做好疏導，只要銜接問題有改善的必要性，都會納入工程處理。

至於宜蘭縣代理縣長吳澤成關心的國道五號銜接蘇花改的工程，吳澤成不斷強調，這是關鍵課題，應做好銜接才不會造成大塞車，賀陳旦對此表示，10天後會跟宜蘭縣的工作小組和吳代縣長深入探討銜接問題，交通部會做好準備，請民眾放心。

廣告
  • 今天交通部長賀陳旦（左二）與立委陳歐珀（左三）、蕭美琴（左一）等人到蘇花公路勘查112.6k搶修情形與蘇花改工程施工狀況。（記者簡惠茹攝）

    今天交通部長賀陳旦（左二）與立委陳歐珀（左三）、蕭美琴（左一）等人到蘇花公路勘查112.6k搶修情形與蘇花改工程施工狀況。（記者簡惠茹攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 蘇花公路 蘇花改 賀陳旦
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
梅雨鋒面洶洶來襲 雨彈狂炸全台
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
吃大餐✧紅酒嫩豬排
好清爽✧韓式泡菜
甜湯✧古早味綠豆蒜
泡過的茶包有妙用！
轉寄

標題：視察蘇花公路 賀陳旦：沿線持續改善中


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月3日‧星期六‧丁酉年五月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.