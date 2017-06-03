視察蘇花公路 賀陳旦：沿線持續改善中

2017-06-03 16:51

［記者簡惠茹／宜蘭報導］交通部長賀陳旦今天到宜蘭視察蘇花公路搶修工程時，針對蘇花公路改善工程沒有納入的路段，他表示，蘇花改工程不只是3個隧道做為代表，沿線改善都會持續進行，今後銜接問題如果需要改善也會納入工程。

蘇花改工程正如火如荼進行中，分為蘇澳到東澳、南澳到和平、和中到大清水（即和平到崇德）3個路段開闢，總長約38.8公里，其中蘇澳到東澳段預定今年底完工，明年初完成消防安全演練。今天賀陳旦與立委陳歐珀、蕭美琴等人到蘇花公路勘查112.6k搶修情形與蘇花改工程施工狀況。

賀陳旦強調，蘇花改工程不是只有3個隧道做為代表，沿線改善持續都在進行，蘇花改當初選擇進行隧道工程的地方，都是在工程與交通安全上做了充分考慮，但是這不代表沒有做隧道的地方就疏忽了應有的改善，例如東澳到南澳路段，無論是轉彎的安全性或邊坡強化，都持續在進行，會造成塞車的平交道也會做個別工程改良，當初沒有在這段進行隧道開挖，是因為考慮到這段路況的地質狀況良好。

賀陳旦說，長期來看，會不會有塞車問題，以平常流量來說應該不至於，只是連續假期可能會出現局部壅塞狀況，這部分交通部會以號誌和現場指揮，並配合地方政府做好疏導，只要銜接問題有改善的必要性，都會納入工程處理。

至於宜蘭縣代理縣長吳澤成關心的國道五號銜接蘇花改的工程，吳澤成不斷強調，這是關鍵課題，應做好銜接才不會造成大塞車，賀陳旦對此表示，10天後會跟宜蘭縣的工作小組和吳代縣長深入探討銜接問題，交通部會做好準備，請民眾放心。