梅雨鋒面釀災情 全台慈濟展開關懷行動

2017-06-03 16:51

〔記者楊綿傑／台北報導〕梅雨鋒面侵台，造成多處嚴重淹水災情，慈濟也立即全台動員進行關懷行動，除協助受災民眾清理家園，處理後續事宜外，也提供社區熱食及餐飲等服務，成立防災協調中心，整合資源投入救災，有不少志工都徹夜未眠，證嚴法師更是持續關心狀況。

慈濟基金會表示，梅雨鋒面災情於昨日早上在北部地區爆發，慈濟於昨傍晚北部地區雨勢暫歇後，動員各地社區志工到各社區關懷，其中除急送百份熱食與生活包、礦泉水給台北內湖區居民使用，並立即協助受災戶清掃。今日起更全台動員，於北、中、南、東投入各種災情關懷與慰問。

位在東部，花蓮慈濟精舍的慈濟防災協調中心，則有志工整夜守候、匯整來自各地慈濟志工傳回的動員與災情回報！北部地區則前往基隆、新北市三芝等區災情會勘，並與國軍弟兄、環保局人員投入內湖地區受災戶及幼稚園的清理，慈濟志工負責9條巷弄、共100戶民宅的清掃，由於內湖受災區域暫時無法正常煮食三餐，特別準備餐點、茶水供應居民使用。

至於中部地區，志工不僅關心國道南投路段車禍，同時對南投埔里、雲林大埤鄉、嘉義大林鎮災情持續關懷，提供總計超過1千份的熱食，讓救援人員及受災民眾可以溫飽。而南部，慈濟基金會高雄分會也正式完成各項防災整備工作，加強與各縣市政府間的橫向與縱向協調聯繫與合作，全面落實防救災整備工作。

慈濟基金會指出，慈濟防災中心24小時隨時接收來自全台各地的訊息，除持續掌握各地災情回報狀態，也與各地政府部門、國軍單位保持密切聯繫，持續關注社區、關懷民眾外，各地志工已完成動員分區關懷與送餐、勘災及慰問，讓受災社區早日復原、讓受災民眾感受關懷與陪伴。