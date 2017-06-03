豪雨「炸彈」 全國102校受災、損失逼近4千萬

2017-06-03 16:38

〔記者林曉雲／台北報導〕0601豪雨「炸彈」，台灣各地傳災情，災損金額不斷增加，逼近4千萬，教育部今天公布最新統計，全國有102校受災，粗估災損3836萬餘元，以新北市災損1815萬多元較多，雲林縣災損805萬元，台北市災損768萬餘元。

教育部校安中心到今天下午3點最新統計，以真理大學估災損金額1550萬元較高，包括籃球場、排球場及抽水設備損壞；雲林縣立林頭國小800萬元次之，操場、跑道、籃球場、車道等均淹水；基隆市立安心幼兒園313萬元；台北市陽明高中240萬元，新北市大鵬國小239餘萬元等。

今天停課的大專校院有馬偕醫學院及馬偕醫護管理專科學校、新北市烏來國中小信賢及福山地區學生，而嘉義縣萬能工商、永慶高中、竹崎高中、協志工商等校也停課。

在校外活動部分，教育部校安中心統計山區活動，包括嘉義女中、台北市立明湖國小及淡江大學等，嘉義女中24人在玉山國家公園實施高山探索營體驗，暫時在阿里山活動中心，下午已返校；明湖國小40人在南投縣校際交流，暫在魚池國小，預計下午返校。

淡江大學10位學生參加登山活動，因雨勢較大受困雪霸國家公園大鹿林道，經當地山青引導至附近留置，目前糧食足夠，教育部校安中心持續關注。