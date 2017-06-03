救國團暑期營隊報名開跑 提供7543免費名額

2017-06-03 16:24

〔記者楊綿傑／台北報導〕救國團今於總團部舉行106年暑期活動記者會，救國團主任葛永光宣布，今年暑期將提供全國7543個公益名額，免費參加106年暑期夏令營活動及課程，包括身障朋友、新住民青少年、及低收入戶家庭成員都有機會享受豐富的體驗活動。

葛永光表示，救國團一直以來遵循4大志業「公益性、教育性、服務性、健康性」為方向，並以從事「社會關懷」的公益團體及「寓教於樂」的服務團體自許。今年的暑假休閒活動公益T恤，主要為「青年史懷哲實踐計畫」籌募基金，以「Youth Service Taiwan ~青年史懷哲實踐計畫」，邀集全台各地青年朋友實踐，一同為台灣做深耕服務。

葛永光日前受訪時就透露，已經要求同仁設計出創新的營隊，要讓人耳目一新，今天也特別介紹『十大超夯營隊』，包括『Rail Way Go~鐵道方城市』、『貓裏小勇士~英雄挑戰營』、『劍湖奇俠傳之Running體驗營』、『進擊的水精靈冒險挑戰營』、『愛上美麗島鐵騎凸台灣』、『鐵騎勇士花東自行車活動隊』、『玉山之美生態體驗探險隊』、『中橫健行隊』、『綠島海洋生態探險營』、『全國大專康樂輔導人員研習營』等，遍及多個各種領域及多種型態活動需求者。

救國團今年除邀請象徵歡樂氣息的「如果兒童劇團」團長趙自強擔任暑期活動代言人外，也適逢今年10月成立65週年團慶，規劃多項優惠方案，詳請可上救國團網站查詢。