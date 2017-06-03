雲林大湖口溢堤 2萬隻雞淹死損失上百萬

斗南養雞場淹水2萬隻紅羽土雞全被淹死。（記者黃淑莉攝）

2017-06-03 16:21

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林一夜暴雨襲擊，大湖口溪、石牛溪、虎尾溪及石龜溪等溪水暴漲，大湖口溪、石龜溪溢堤，造成斗南、大埤等地一片汪洋，位在斗南信義路旁一處養雞場2萬隻飼養1個月紅羽土雞全淹死，業者損失上百萬元，大片稻田及菜園泡水，農民欲哭無淚。

養雞場陳姓飼主表示，今天凌晨大湖口溪溪水溢堤，雞場四周農田、道路全淹水，一下子積水達胸部，2萬隻小雞全部泡在水裡，這幾年已淹第2次了，他懷疑是下游道路工程影響大湖口溪水流肇禍。

農業處長張世忠說，初步了解這次水患以短期葉菜類損失最嚴重，一期稻作淹水要等水退後才再觀察受損狀況，沿海地區則以花生、地瓜泡水最嚴重。

李進勇指出，大湖口堤防最近都已整修完畢，這次災害因為即時強降雨，來不及渲洩溢堤，整體防洪治理標準是否應重新檢討，中央應該重視。

李進勇強調，今天早上總統蔡英文、行政院長林全都打電話來關切雲林水患災情，對於農損部分特別向2人報告，針對農損若未達現金救助標準時，將針對受損農作物爭取專案救助，另災害後農民要重建、復耕都需要政府予以協助，希望災損勘查、認定作業能迅速作業，不要卡在災損認定影響復耕等工作。

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