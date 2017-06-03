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豪雨侵襲 三峽民宅後土石流、山區落石擋路

2017-06-03  16:01

〔記者吳仁捷／新北報導〕豪雨侵襲新北，北海岸淪為重災區，位處山區的三峽也出現零星災情，包括連接桃園市復興山區的台七乙線出現落石，造成通行受阻，而溪東路山區的民宅後方也有土石滑落，至於每逢颱風就要撤離的三鶯大橋下各部落，因未達撤離警戒，目前雖未啟動安置，但新北市災害應變中心仍持續關注中。

新北市災害應變中心說，3日凌晨，台七乙線3.9處傳出落石，直徑約60公分的落石掉落路面，警、消到場警戒，維持單線雙向通車；而在三峽溪東路473巷內一處民宅後方，也出現土石滑落，因該戶為空戶，沒有立即危險。

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  • 新北市三峽通往桃園市復興區的台七乙線出現落石，警、消到場警戒。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三峽通往桃園市復興區的台七乙線出現落石，警、消到場警戒。（記者吳仁捷翻攝）

  • 新北市三峽溪東路一處民宅後方出現土石滑落，因該戶為空戶，沒有危險之虞。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三峽溪東路一處民宅後方出現土石滑落，因該戶為空戶，沒有危險之虞。（記者吳仁捷翻攝）

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