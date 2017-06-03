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博訓中心30週年 陳菊肯定提供身障民眾就業整合服務

2017-06-03  15:36

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心歡慶30歲生日！博訓中心特別舉辦「博訓有你．精彩三十」活動，邀請歷屆學員回娘家，感謝當年師長的諄諄教誨與照顧，並分享就業心得、展現職訓成果，場面熱鬧、溫馨，陳菊市長也特別到場獻上祝福。

市長陳菊出席慶生園遊會時，為身障朋友打氣勉勵，肯定博訓中心30年來開辦職訓課程，耐心關懷提供全方位整合服務， 讓每位身障人士習得一技之長、發揮潛力，有力量、有機會追尋夢想。

博訓中心上午舉行30歲慶生園遊會，現場有成員精心拼布、皮件、羊毛氈、陶藝等各式手工DIY展示，亦提供手沖咖啡、小吃、烘培麵包，設有闖關活動及諮詢，邀請歷屆學員回娘家，展現專業技能及經驗分享，市長陳菊也率領市府團隊至攤位上為創作學員打氣。

落實弱勢優先為市府施政理念，陳菊表示，博訓中心是全國唯一專責辦理身心障礙職業訓練的公家機關，30年來辦理30期職訓，培育3千多位成員習得一技之長，配合就業輔導，使每位身障人士在職場上有亮眼表現。而今年博訓中心更代表市府參加全國第9屆政府服務品質獎「第一線服務機關組」，於全國100多個參獎單位中脫穎而出，對第一線服務同仁無非是莫大鼓勵。

陳菊也為所有學員加油勉勵，透過經驗分享傳承，自立自強，取得一技之長，不論身在公家機關或民間企業就業，都比任何人更珍惜工作機會，表現也絕對敬業認真。同時，她亦呼籲社會企業多給予身障人士機會及空間，共同打造「心中無障礙、行動無障礙」優質工作環境。

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  • 博訓中心歡慶30歲生日。（記者黃建華攝）

    博訓中心歡慶30歲生日。（記者黃建華攝）

  • 第17屆皮件班學員盧道偉（左）與方義豐老師合照。（記者黃建華攝）

    第17屆皮件班學員盧道偉（左）與方義豐老師合照。（記者黃建華攝）

  • 高雄市長陳菊參觀學員自製芳療精油情形。（記者黃建華攝）

    高雄市長陳菊參觀學員自製芳療精油情形。（記者黃建華攝）

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