「活豆豉」配飯超噁 玉里居民抗議西瓜農用生雞糞

2017-06-03 14:25

〔記者花孟璟／花蓮報導〕「不要蒼蠅、不要惡臭，還我美麗家園！」花蓮玉里鎮新生街、台鳳街一帶有大片西瓜田，旁邊就有北榮玉里分院及住戶，卻因農民使用生雞糞招來大量蒼蠅，引起居民連署陳情，今天在醫院旁瓜田拉白布條抗議！

雖然今天上午玉里鎮下大雨，仍有60多位住戶聚集在場拉布條，發出「不要蒼蠅、還我美麗乾淨家園」的訴求，並遞交陳情書給到場的立委助理。

鎮民楊金城說，農民用生雞糞種西瓜，不但會孳生蒼蠅，還含有重金屬銅、鋅等，附近已有很多居民因地下水源被污染，而罹患大腸癌、洗腎。

他說，在醫院旁通往卓溪鄉的新生街、舊台鳳工廠附近，種有10多公頃西瓜田，且距離飲用水取水口不到5公里；此外，此地是舊台鳳工場屬於工業用地，都應禁止種西瓜，如政府不好好處理，將串連全國各地生雞糞受害者，前往農委會抗議。

在醫院前開早餐店的許姓老闆娘說，賣早餐時，蒼蠅多到「恨不得多生一隻手」來驅趕，就連豆漿裝好送封口機「還有蒼蠅飛進去被封在裡面」，整杯豆漿只得倒掉。

現場居民怒嗆，已經到處陳情很多次，「官員都只是口頭說說」，「老百姓不是憨人耶！」居民說，最近二期西瓜施肥，這幾天已看到4輛15噸卡車、滿載60噸生雞糞進入；而且瓜農賺很大、根本不在乎縣府幾千塊的罰單。

到場聲援的診所醫師張鎮武說，距離瓜田只有50米的北榮玉里分院，候診室、掛號大廳、急診都有蒼蠅亂飛，連急診護理師都說，「每次救護車送病人來，自動門一打開，就會飛進來很多蒼蠅」，完全沒辦法，就連病房、開刀房都有蒼蠅。

北榮玉里分院秘書孫開平說，經常有病患反映蒼蠅太多，病房、診間都有蒼蠅，最嚴重是醫院餐廳，蒼蠅可能帶菌導致感染，都讓院方提心吊膽，也跟里長反映過，但多年無法解決，十分無奈。

由於有民眾抗議，包括玉里鎮公所、縣府農業處、環保局及立委、鎮代表等多人也在社區召開協調會，希望解決蒼蠅問題。

縣府農業處表示，瓜農愛用生雞糞「習慣難改」，農民經驗上認為用生雞糞，土壤比較肥沃，種出來的西瓜更甜。目前縣府鼓勵農民改用腐熟雞糞，會提供相關補助；如非使用不可，也應該埋入地表土壤下，以避免蒼蠅滋生。

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