梅雨鋒面解渴 台南水情燈號由綠轉藍

曾文水庫蓄水率近5成，台南水情由綠轉藍。（記者黃文瑜翻攝）

2017-06-03 14:03

〔記者黃文瑜／台南報導〕經過2天降雨，台南水情燈號由綠（水情稍緊）轉藍（水情正常）！南區水資源局上午表示，曾文水庫蓄水率短短一天提升24.76%，其中台南曾文水庫累積進水量已達1.1億立方米，目前蓄水量達到2.2億萬立方米，蓄水率近5成，並持續進水中。

南水局指出，由於高雄地區主要水源為高屏溪，容易受到豐枯變化影響，供水系統較為脆弱，在這波梅雨強降雨影響下，河川流量最高到每秒5740立方公尺以上，原水濁度亦高達3萬5千NTU，已遠超過淨水廠負荷能力，與台水公司第六、七區管理處提早備妥轄內備援設施，並透過南化高屏聯通管路適時通水，發揮穩定供水極大效益。

南水局副局長簡振源表示，從1日起至3日早上，曾文水庫集水區累積雨量約378毫米，2日晚間更是下了不少雨，讓蓄水量從1億多萬噸提升到2億多萬噸，入流量約1億3000多萬噸；南化山區3日間歇性降雨不少，累積雨量約200毫米，入流量約1000萬噸，水庫蓄水量也提升至78%左右。

台南市政府因應這波梅雨鋒面，昨天晚上為了安全起見，東山區及南化區分別預防性撤離24人及105人，共計50戶依親，今天上午雖有間歇雨勢，但陽光也露臉，市長賴清德說，「天佑台南」，不過他仍呼籲民眾及各單位不鬆懈，等到氣象局將豪大雨特報解除，民眾出入仍需注意安全。