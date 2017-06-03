台南市府紀念詩人林佛兒 頒發卓越市民

2017-06-03 13:57

〔記者洪瑞琴／台南報導〕一生懸命創作、出版、編輯、攝影的生活美學家－詩人林佛兒，今年4月2日遽然逝去，市政府為感念其為台南文學發展的貢獻，今日由市長賴清德頒發「台南市卓越市民」表揚狀，並由文化局請夫人李若鶯教授整理《重雲》詩集出版。

賴清德表示，林佛兒一生付出、一生精彩，令人欽佩，而林老師一直掛念推動的《塩份地帶文學》雜誌，也是他上任市長以來牽掛不忘的事，未來延續，值得文化局邀約文學界共同努力下去。

林佛兒出身南巿佳里區佳興里（舊稱佳里興堡），幼時家境貧困，自佳里興國小畢業後即出來就業、自學，少時即前往台北自食其力謀生、辛苦奮鬥，27歲創立林白出版社，一度執台灣文學書籍出版之牛耳。他也憑藉本身的功力，成為台灣當代重要作家，寫作領域跨越詩、小說、散文；其一生奮鬥成功的故事，向為國內文學出版界津津樂道。

文化局長葉澤山感性懷念林佛兒為台南當代的文學及文化發展的貢獻，認真執著，包括策劃出版《鹽分地帶文學》雙月刊雜誌，仍是國內第一本由地方政府出版、具跨國能見度的全國性雜誌，也是唯一一本曾獲國家出版獎的地方雜誌。

林佛兒協助規劃設計葉石濤文學紀念館的設立布置，該館現已然成為台南重要的文學地標。

文化局推崇林佛兒是一位視野高遠、胸襟開闊且全才的文化人，其攝影、設計、小說、散文、新詩等創作不知凡幾，其中「詩」更是他引以為傲的志業。今天所發表的《重雲》詩集，便是由林佛兒自1958年至2016年、累積近一甲子詩稿創作所輯錄而成，從中可窺見詩人年輕時被愛神所眷顧或折磨的神情，後來充滿哲理的抒情寫景，乃至晚年行旅各地、反顧自己國土家鄉的詠吟，讓人看見這位將土地的歷史命運與個人身世深刻結合的詩人一生。

代表出席領表揚狀的李若鶯表示，林佛兒一生「波瀾壯濶」，雖然生命如浮雲般輕盈，但沈沈思考也能「重雲」厚實，書名正是林佛兒生前所取的意涵。

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