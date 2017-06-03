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柳川水質過濾遭質疑造假 中市水利局澄清

2017-06-03  13:18

〔記者李忠憲／台中報導〕台中市政府整治柳川有成，景觀已成台中新地標，昨日連夜豪大雨後，有民眾今天在臉書ＰＯ文指稱柳川水竟成黃濁，市府宣稱水質過濾明顯「破功」，更質疑是接自來水而已，不少網友開始分享。台中市水利局澄清說，大雨來時，下方箱涵污水會流上來匯流，以宣洩大水，絕非接自來水或過濾系統破功。

昨晚豪大雨抵達台中，網友Ke-Chien Chao 今天上午11時在臉書PO文自稱酸民說，中港路這端的柳川水質好清澈，市府宣稱截流過濾有效，往下走到接近中山路水竟然變濁，到了民權路全變黃泥水。原來過濾只是噱頭！真的懷疑上游拚出來的清澈水是過濾嗎？

他認為，如果是過濾，那自來水公司應該要去請教台中水利局怎麼做的！為何大水來他的過濾系統竟可把污濁黃泥水過濾得如此乾淨。如果是接自來水來蒙混，珍貴的水資源可以如此浪費嗎？整治是要做真的才是市民之福！如果都在做假，投入再多也沒有用，河川還是死的！

文章一出，立刻引起不少網友分享回應，有人說昨天經過就覺得有鬼了，而台中公民會館發起人傅東森也附和稱，這兩天下大雨本來有在想去拍的，柳川這下變黃河了。

台中市水利局對此表示，柳川景觀工程設計就是，平常時上游的水經過過濾後再流至景觀河道，景觀河道下方則有讓雨水通行的箱涵。如果雨勢過大，超過箱涵設計容量，雨水就會跑上景觀河道，就是目前看到的情況。預估雨停後1至2天污泥清除後，就可恢復原來面貌，重新開放使用。

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  • 網友ＰＯ文指柳川的水質過濾是假的，懷疑接自來水。（翻攝自Ke-Chien Chao臉書）

    網友ＰＯ文指柳川的水質過濾是假的，懷疑接自來水。（翻攝自Ke-Chien Chao臉書）

  • 網友拍照ＰＯ文，發現柳川景觀的水已混濁。（翻攝自Ke-Chien Chao臉書）

    網友拍照ＰＯ文，發現柳川景觀的水已混濁。（翻攝自Ke-Chien Chao臉書）

  • 大雨來時，下方箱涵的污水將往上匯流宣洩，圖為今天清晨6點情況。（中市水利局提供）

    大雨來時，下方箱涵的污水將往上匯流宣洩，圖為今天清晨6點情況。（中市水利局提供）

  • 柳川景觀大水在上午11點半左右明顯退去。（中市水利局提供）

    柳川景觀大水在上午11點半左右明顯退去。（中市水利局提供）

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