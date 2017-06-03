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水淹鐵軌 集集線濁水至車埕停駛
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台2線災情多 朱立倫向林全喊話協助改善路面、邊坡

2017-06-03  12:51

〔記者葉冠妤／新北報導〕行政院長林全、新北市長朱立倫今早逐一巡視北台灣暴雨災區，近中午一同赴萬里員潭溪堤防工程視察，由於台2線沿途多處坍方、落石滾落路面，災情慘重，朱立倫今向林全表達希望中央公路總局、國軍能協助復舊，但不只是復原，希望能一併重整台2線沿線路面及邊坡。

朱立倫表示，台2線沿線受創慘烈，他還請林全若經過金山、石門交界處可特別看看靠山側道路，邊坡土石滑落路面「那裡應該算是最嚴重的區。」另外朱立倫還希望能有更多國軍、大型機具投入搶救，讓台2線部分路段可以早日打通。

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  • 行政院長林全、新北市長朱立倫今早一起赴萬里員潭溪堤防工程視察。（記者葉冠妤攝）

    行政院長林全、新北市長朱立倫今早一起赴萬里員潭溪堤防工程視察。（記者葉冠妤攝）

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