納莉風災後最慘 大湖住戶淚訴：心真的好痛

昨上午一場豪雨，泥水灌進大湖山莊街多間民宅，水退後留下厚厚泥沙，至今仍未完成災後復舊。（記者張議晨攝）

2017-06-03 12:46

〔記者張議晨／台北報導〕台北市內湖區昨遭受豪雨侵襲，包括內湖路3段、環山路1段等路面積水嚴重。而鄰近山邊的大湖山莊街，則遭逢納莉風災以來最慘重的水患，雨水夾帶黃土自下水道溢出，直衝附近住宅，不少住戶地下室及1樓客廳均泡在泥水中，自昨午清洗至今仍未闔眼，一名居住超過16年的蘇姓住戶哽咽地說，原以為納莉風災後這裡再也不會淹水，沒想到一場豪雨卻毀了住處，「看到家裡這樣心真的好痛」。

記者實地走訪大湖山莊街，包括219巷及該巷16弄住宅災情慘重，巷弄滿是泡水的家具及雜物，更有多處地下室遭洪水「滅頂」，重機、百萬名車及自小客車全部泡水，厚達5公分的淤泥則待人清除。

住了10餘年的住戶回想淹水狀況，仍心有餘悸，她說，昨上午10時一場暴雨，不到3分鐘的時間，洪水就從地下室、水溝不斷滿出來，「如果再晚一點，我們可能就被困住了」，住戶難掩不滿地說，如果有提早通知，水閘門也做好，民眾都會做好準備，但這次卻沒有，直到水勢變小，警報聲才開始響起。

她哽咽說，從昨天中午到現在都沒有闔眼，包含轎車、重機還有家裡的家具全毀了，「不知道損失要怎麼算起」，平常做善事助人，但家裡碰到淹水，「不曉得有誰能來幫我？」

該住戶男主人則抨擊滯洪池未發生作用，且水利處未做好水情監測，誤判情勢而造成淹水。他指出，在這裡住了10年，但過去幾次颱風這裡都沒事，豈料一場豪雨家裡卻淹水，如果做好準備，或許就不會有災情。質疑是人為造成災情。

另一名蘇姓民眾則說，她在大湖山莊街住了10幾年，納莉風災後，這裡10多年來都未淹水，原以為已經很安全，才敢將房子買在這裡，結果沒碰到颱風，只是一場大雨就淹水，大家都沒有預料到。