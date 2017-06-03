水井申報納管要收費 中市議員有意見

2017-06-03 13:13

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府自今年5月1日起至107年12月31日辦理水井申報納管，逾期未申報且擅自取水者，將重罰並限期封填，藍綠議員都有意見。民進黨議員楊典忠表示，納管有助於水資源管理，但申報必須繳規費2700元，建議市府對於家用或農用水井應有優惠。國民黨議員李榮鴻則要求市府停止在非地下水管制區收費，否則將帶民眾抗議。

楊典忠表示，根據經濟部做的「台灣中部區域水資源經理基本計劃」評估，民國120年台中將面臨缺水危機，所以盤點現有水資源及開發再生水源，攸關未來大台中民生用水，但水井申報納管應該優先進行調查與分類，不應該「無差別」處理，清水頂湳里泉水空水井、楊宅市定古蹟八卦井、大甲鐵砧山劍井、沙鹿竹林里紅毛井、龍井水裡社番婆井、龍泉里龍目井等都是古井，應協調文化局與觀旅局進行專案修復與活化再利用。

楊典忠也說，納管水井需要繳交規費2700元，對辛苦耕作的農民來說，這是血汗錢，因為彰化縣與雲林縣農民反彈，彰、雲縣今年初緊急停收，所以他奉勸市府提早因應，對於小型家用或農用水井，應有優惠方案或獎勵措施，並加強溝通與宣導。

李榮鴻指出，農田灌溉系統及自來水都是市府該做的，市府不作為，民眾自力救濟做水井，市府還要收錢，且除了申報要繳2700元，之後加裝水錶要再花1、2萬元，裝了水錶就要交水費，引起民眾極大反彈。

李榮鴻表示，目前僅梧棲區為地下水管制區，他要求在非管制區不得收費，否則一定帶民眾到市府抗議。

水利局長周廷彰表示，根據水利法規定，水井以動力方式抽水就要申報，因地下水資源有限，為了永續利用，必須進行合理的管制，而水井申報納管只是管理的手段，不是為了裁罰，也沒有強制納管；另外，行政規費是中央規定，市府已函示中央，希望授權地方政府依照用水類別與需求進行管制，農業灌溉用水井可減少或免收規費。

周廷彰也說，彰化、南投縣並收停收規費，而是由縣府編列預算，由農業部門繳納給水利部門。